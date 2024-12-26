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Губернатор Білгородської області заявив про атаку дронів і знеструмлення

Ірина Бура
glavcom.ua
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Губернатор Білгородської області заявив про атаку дронів і знеструмлення
Без світла залишилися жителі шести населених пунктів
фото ілюстративне з відкритих джерел

Гладков: ЗСУ за допомогою безпілотників атакували Грайворонський округ

Губернатор Білгородської області РФ Вячеслав Гладков заявив про атаку дронів на область і знеструмлення шести населених пунктів. Про це він написав у Telegram у ніч на 26 грудня.

«ЗСУ за допомогою безпілотників атакували Грайворонський округ», – зазначив він.

За словами губернатора, внаслідок скидання вибухових пристроїв пошкоджено лінію електропередачі.

«Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне і Новостроївка Друга», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня невідомі безпілотники атакували нафтобазу в селищі Стальной конь Орловської області. 

А 21 грудня у російських містах Казань та Ростов лунали вибухи.

До слова, 21 грудня зранку у російському місті Казань внаслідок атаки безпілотників було запроваджено план «Ковьор». Аеропорт закрили на прийом та відправку рейсів. Також через роботу російських РЕБ дрони влучили в кілька багатоповерхівок.

Також 19 грудня Ростовська область відбивалася від дронів: під удар потрапив нафтозавод.

Раніше в Ростовській області також працювали сили й засоби протиповітряної оборони. За словами виконувача обов'язків губернатора регіону Юрія Слюсаря, сили ППО начебто збили 10 ракет. Згодом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в Ростовській області ракетної атаки зазнав «Комбінат Кам'янський» – одне з найбільших хімічних підприємств у Росії, яке виробляє паливо для ракет. 

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Теги: електроенергія дрон ворог окупанти війна росія Telegram аеропорт

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