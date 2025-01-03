Від «Шахедів» постраждали кілька районів Київщини: є загиблі

На Київщині через атаку дронів одна людина загинула, ще четверо поранені

Внаслідок ворожої атаки «Шахедів» на Київщину одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

«В одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події», – йдеться в повідомленні.

В іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Постраждало три людини. У жінки 1957 року народження – гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років – поріз. Він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька – різані рани ніг.

Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, Росія вкотре вночі атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Уламки ворожих БпЛА впали у двох районах столиці.

Внаслідок цього у Дарницькому районі загорівся приватний будинок.

У Голосіївському районі, де впали уламки, пожежі не було.

До слова, триває 1045-й день повномасштабної війни.