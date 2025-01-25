Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака на Черкащину: рятувальники повідомили про руйнування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Черкащину: рятувальники повідомили про руйнування
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 м²
фото: ДСНС

На Черкащині ворожі дрони пошкодили приватні та багатоквартирні житлові будинки

Цієї ночі російські терористи цілили по критичній інфраструктурі на Черкащині. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 м².

Нічна атака на Черкащину: рятувальники повідомили про руйнування фото 1

Внаслідок атаки є пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків. Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема в обласному центрі.

Проте минулося без постраждалих.

Нагадаємо, також у ніч проти 25 січня Росія атакувала Київщину. Внаслідок чого в одному з населених пунктів області пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м кв. Пожежа ліквідована.

Момент удару по багатоповерхівці потрапив на відео. Відповідні кадри з'явилися у мережі.

До слова, триває 1067-й день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Читайте також:

Теги: дрон Черкащина війна окупанти енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки на Київщину
Київщину та Черкащину атакували дрони, а у Туреччині обвалилась чотириповерхівка: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Дрони атакували Рязань
У Рязанській області палає НПЗ
23 сiчня, 23:30
Внаслідок падіння БпЛА загорівся дах будинку
У Смоленській області прогриміли вибухи: палає авіазавод та багатоповерхівка (оновлено)
21 сiчня, 03:51
Пошкоджени собор УПЦ МП в Запоріжжі, внаслідок ракетного удару 18 січня
«Яка реакція батюшок? Жодної!». Військовий висловився про пошкодження собору УПЦ МП в Запоріжжі
20 сiчня, 03:04
Під атакою БпЛА, ймовірно, було підприємство АТ «Авангард», яке входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії
Смоленську область РФ атакували дрони (відео)
4 сiчня, 07:39
Триває 1045-й день повномасштабної війни
Атака дронів на Київ: в одному з районів впали уламки
3 сiчня, 05:45
Увечері 1 січня аеропорт Грабцеве у російській Калузі перестав приймати та відправляти рейси
П'ять аеропортів у Росії призупинили польоти через атаку дронів
1 сiчня, 22:23
Наслідки атаки уточнюються
«Шахеди» влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині, частина області без світла
Сьогодні, 06:29
Наслідки нічної атаки на Київщину
Атака на Київщину: з’явились фото наслідків
Сьогодні, 07:29

Події в Україні

Студенти, які відмовляться проходити базову військову підготовку, будуть відраховані з вишів – Міноборони
Студенти, які відмовляться проходити базову військову підготовку, будуть відраховані з вишів – Міноборони
РФ запустила по Україні понад 60 дронів: постраждали три області
РФ запустила по Україні понад 60 дронів: постраждали три області
Нічна атака на Черкащину: рятувальники повідомили про руйнування
Нічна атака на Черкащину: рятувальники повідомили про руйнування
Втрати ворога станом на 25 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Київщину та Черкащину атакували дрони, а у Туреччині обвалилась чотириповерхівка: головне за ніч
Київщину та Черкащину атакували дрони, а у Туреччині обвалилась чотириповерхівка: головне за ніч
«Шахеди» влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині, частина області без світла
«Шахеди» влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині, частина області без світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 січня 2025
17K
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Ексспіввласник «Привату» закликав Тігіпка припинити спільний бізнес з Боголюбовим і Коломойським
9021
Обмежено придатним продовжать термін для перепроходження ВЛК – Верещук
7681
День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента (фото)

Новини

У Києві годину тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:09

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua