Нічна атака на Черкащину: рятувальники повідомили про руйнування

На Черкащині ворожі дрони пошкодили приватні та багатоквартирні житлові будинки

Цієї ночі російські терористи цілили по критичній інфраструктурі на Черкащині. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 м².

Внаслідок атаки є пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків. Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема в обласному центрі.

Проте минулося без постраждалих.

Нагадаємо, також у ніч проти 25 січня Росія атакувала Київщину. Внаслідок чого в одному з населених пунктів області пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м кв. Пожежа ліквідована.

Момент удару по багатоповерхівці потрапив на відео. Відповідні кадри з'явилися у мережі.

До слова, триває 1067-й день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.