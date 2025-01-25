Київщину та Черкащину атакували дрони, а у Туреччині обвалилась чотирьохповерхівка: головне за ніч
В одному з населених пунктів Київської області пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок
Дрони-камікадзе атакували Київщину та Черкащину, у Туреччині обвалився багатоповерховий будинок, а США перейменували Мексиканську затоку.«Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 січня, щоб ви були в курсі подій:
Атака на Київщину
У ніч проти 25 січня Росія атакувала Київщину. Внаслідок чого в одному з населених пунктів області пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м кв. Пожежа ліквідована.
Момент удару по багатоповерхівці потрапив на відео. Відповідні кадри з'явилися у мережі.
Момент прильоту по багатоповерхівці на Київщині 😱 pic.twitter.com/520FA4F0JB— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 25, 2025
Черкащина без світла через російські «Шахеди»
Цієї ночі російські терористи атакували Черкащину ударними дронами.
Під прицілом була критична інфраструктура. Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема, в обласному центрі.
Усі служби працюють.
Наслідки атаки уточнюються.
У Туреччині обвалилась чотирьохповерхівка
Чотириповерховий житловий будинок впав у турецькій провінції Конья.
Трьох з п’яти людей, які опинилися під завалами, вже вдалося врятувати живими. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
На місце події залучено 962 людини і 216 одиниць техніки.
🇹🇷 Трьох із п'яти людей, які залишилися під завалами після аварії будівлі в турецькому м. Конья, вдалося врятувати. Про це повідомив глава МВС Туреччини Ерлікая. Останній зазначив, що наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, на місце залучено 962 людини і 216 одиниць техніки. pic.twitter.com/VtDXUVkvHj— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 25, 2025
США перейменували Мексиканську затоку
Згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа, Мексиканська затока тепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки Деналі перейменовано на Маунт Мак-Кінлі.
Зазначимо, що затока є одним із найважливіших активів в історії та економіці країни. Вона, яка охоплює понад 1700 миль узбережжя США та охоплює майже 160 мільйонів акрів, є важливою артерією для американської торгівлі, виробництва енергії та морської промисловості.
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