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Київщину та Черкащину атакували дрони, а у Туреччині обвалилась чотирьохповерхівка: головне за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Київщину та Черкащину атакували дрони, а у Туреччині обвалилась чотирьохповерхівка: головне за ніч
Наслідки нічної атаки на Київщину
фото: ДСНС

В одному з населених пунктів Київської області пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок

Дрони-камікадзе атакували Київщину та Черкащину, у Туреччині обвалився багатоповерховий будинок, а США перейменували Мексиканську затоку.«Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 січня, щоб ви були в курсі подій:

Атака на Київщину

У ніч проти 25 січня Росія атакувала Київщину. Внаслідок чого в одному з населених пунктів області пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м кв. Пожежа ліквідована.

Момент удару по багатоповерхівці потрапив на відео. Відповідні кадри з'явилися у мережі.

Черкащина без світла через російські «Шахеди»

Цієї ночі російські терористи атакували Черкащину ударними дронами.

Під прицілом була критична інфраструктура. Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема, в обласному центрі.

Усі служби працюють.

Наслідки атаки уточнюються.

У Туреччині обвалилась чотирьохповерхівка

Чотириповерховий житловий будинок впав у турецькій провінції Конья.

Трьох з п’яти людей, які опинилися під завалами, вже вдалося врятувати живими. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місце події залучено 962 людини і 216 одиниць техніки. 

США перейменували Мексиканську затоку

Згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа, Мексиканська затока тепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки Деналі перейменовано на Маунт Мак-Кінлі.

Зазначимо, що затока є одним із найважливіших активів в історії та економіці країни. Вона, яка охоплює понад 1700 миль узбережжя США та охоплює майже 160 мільйонів акрів, є важливою артерією для американської торгівлі, виробництва енергії та морської промисловості. 

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Теги: Туреччина Київ США війна Черкащина безпілотник дрон

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