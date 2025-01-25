Росія атакувала Київщину: пошкоджено багатоповерхівку (фото)

Пошкоджена житлова багатоповерхівка через атаку РФ в одному з населених пунктів Київщини

В одному з населених пунктів Київської області відбулося загоряння виробничого підприємства

Уночі 25 січня Росія атакувала Київщину. Внаслідок чого в одному з населених пунктів області пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив тимчасовий в.о голови Київської ОДА Микола Калашник.

Зазначається, що пошкоджено балкони з четвертого по восьмий поверхи, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини.

фото: Микола Калашник

«Всі оперативні служби на місці. Проводиться обстеження під’їздів, розбір пошкоджених конструкцій. Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила», – йдеться у повідомленні.

Микола Калашник додав, що в іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м кв. Пожежа ліквідована.

«Більш детальна інформація – згодом», – сказав тимчасовий в.о голови Київської ОДА.

Нагадаємо, що у столиці та Київській області повітряна тривога тривала понад годину. Вона була пов'язана із загрозою ударних БпЛА.

До слова, триває 1067-й день війни. Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 28 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 37 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 423 дрони-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.