Росія атакувала Київщину: пошкоджено багатоповерхівку (фото)
В одному з населених пунктів Київської області відбулося загоряння виробничого підприємства
Уночі 25 січня Росія атакувала Київщину. Внаслідок чого в одному з населених пунктів області пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив тимчасовий в.о голови Київської ОДА Микола Калашник.
Зазначається, що пошкоджено балкони з четвертого по восьмий поверхи, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини.
«Всі оперативні служби на місці. Проводиться обстеження під’їздів, розбір пошкоджених конструкцій. Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила», – йдеться у повідомленні.
Микола Калашник додав, що в іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м кв. Пожежа ліквідована.
«Більш детальна інформація – згодом», – сказав тимчасовий в.о голови Київської ОДА.
Нагадаємо, що у столиці та Київській області повітряна тривога тривала понад годину. Вона була пов'язана із загрозою ударних БпЛА.
До слова, триває 1067-й день війни. Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 28 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 37 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 423 дрони-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
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