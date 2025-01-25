Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія атакувала Київщину: пошкоджено багатоповерхівку (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Київщину: пошкоджено багатоповерхівку (фото)
Пошкоджена житлова багатоповерхівка через атаку РФ в одному з населених пунктів Київщини
фото: Микола Калашник

В одному з населених пунктів Київської області відбулося загоряння виробничого підприємства

Уночі 25 січня Росія атакувала Київщину. Внаслідок чого в одному з населених пунктів області пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив тимчасовий в.о голови Київської ОДА Микола Калашник.

Зазначається, що пошкоджено балкони з четвертого по восьмий поверхи, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини.

Росія атакувала Київщину: пошкоджено багатоповерхівку (фото) фото 1
фото: Микола Калашник

«Всі оперативні служби на місці. Проводиться обстеження під’їздів, розбір пошкоджених конструкцій. Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила», – йдеться у повідомленні.

Микола Калашник додав, що в іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м кв. Пожежа ліквідована.

«Більш детальна інформація – згодом», – сказав тимчасовий в.о голови Київської ОДА.

Нагадаємо, що у столиці та Київській області повітряна тривога тривала понад годину. Вона була пов'язана із загрозою ударних БпЛА.

До слова, триває 1067-й день війни. Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 28 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 37 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 423 дрони-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Читайте також:

Теги: Київщина війна росія росіяни безпілотник житло Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотний авіаційний комплекс Poseidon
Недосяжний для багатьох засобів ППО: Міноборони допустило до використання новий дрон
22 сiчня, 14:32
На повній потужності Тилігульська ВЕС вироблятиме 1,7 ТВт·год електроенергії на рік
ДТЕК інвестує ще €450 млн у будівництво Тилігульської вітроелектростанції
22 сiчня, 14:28
Тимчасовий очільник ОДА зауважив, що сфальсифіковані листи надходять не вперше й не лише від його імені
Калашник попередив про фейковий збір на ЗСУ начебто від Київської облдержадміністрації
21 сiчня, 08:32
Так званий очільник молдовського регіону, окупованого Росією, Вадим Красносельський
Очільник Придністров'я полетів до Москви: реакція Санду
14 сiчня, 16:48
Петренко пояснив, що велика кількість промислових підприємств використовують газ для виробництва своєї продукці
Збільшення тарифу на прокачку газу не позначиться на платіжках, але... Експерт пояснив загрози для споживача
9 сiчня, 12:34
На захист України від російських окупантів Андрій Євлахов добровільно пішов у квітні 2022 року
Поліг під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаймо Андрія Євлахова
8 сiчня, 09:00
Посол Оксана Драмарецька розповіла, що за підсумками 11 місяців 2024 року обсяг торгівлі товарами між Україною та Мексикою становив $261,4 млн
Посол України: Сподіваємося на зміну позиції Мексики щодо війни
7 сiчня, 15:33
З 1 січня 2025 року змінено початок дії страхового сертифікату «Зелена картка»
Нові правила ввезення авто, закон про автоцивілку. Які зміни очікують на водіїв у 2025 році
1 сiчня, 11:02
На честь 80-річчя завершення Другої світової війни Кремль планує знову розігрувати тему «борця з нацизмом»
Росія готує пропагандистську акцію на роковини Ялтинської конференції – Центр нацспротиву
27 грудня, 2024, 04:32

Новини

Коли завершиться розробка проєкту відновлення «Охматдиту»? Відповідь МОЗ
Коли завершиться розробка проєкту відновлення «Охматдиту»? Відповідь МОЗ
Атака на Київщину: момент удару по багатоповерхівці потрапив на відео
Атака на Київщину: момент удару по багатоповерхівці потрапив на відео
Росія атакувала Київщину: пошкоджено багатоповерхівку (фото)
Росія атакувала Київщину: пошкоджено багатоповерхівку (фото)
Новопризначений начальник КМВА анонсував зміни голів райдержадміністрацій
Новопризначений начальник КМВА анонсував зміни голів райдержадміністрацій
Побиття школярки у Києві: поліція допитала потерпілу та свідків
Побиття школярки у Києві: поліція допитала потерпілу та свідків
Суд відправив під варту мера Ірпеня
Суд відправив під варту мера Ірпеня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 січня 2025
40K
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
17K
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Надто дорого: румунські фермери відмовляються від вирощування традиційного овоча
8778
Втрати ворога станом на 24 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві годину тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:09

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua