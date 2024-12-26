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У Ростовській області ЗСУ уразили підприємство, яке виготовляло паливо для ракет

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Ростовській області ЗСУ уразили підприємство, яке виготовляло паливо для ракет
Удар припав на військово-промисловий комплекс в місті Кам’янськ-Шахтинський
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили оборони не вперше атакують військові об'єкти на Ростовщині

Днями Повітряні сили ЗСУ завдали високоточний удар по об’єкту військово-промислового комплексу в місті Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Зазначається, що Росія використовувала підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовуються для ураження об’єктів української цивільної інфраструктури, зокрема лікарень, житлових будинків та електростанцій.

«Дане вогневе ураження – частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил Російської Федерації реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України. Збройні сили України оперативно реагуватимуть на будь-яку загрозу українському народу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони вдарили по пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Льгові Курської області.

Раніше Військово-морські сили ЗСУ та Служба безпеки уразили інфраструктуру та виробничі потужності АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів», що у Ростовській області. Це вже четверта атака на цей НПЗ. У листопаді російські пропагандисти заявляли, що завод працює на 50%.

За даними джерел «Главкома», під час атаки на Новошахтинський НПЗ дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Цим вони створили «вікно можливостей» для роботи українських реактивних ракет, якими СБУ та ВМС спільно відпрацювали наступним етапом. Внаслідок атаки на НПЗ виникла масштабна пожежа.

Теги: росія ЗСУ війна ракета Повітряні сили ЗСУ

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