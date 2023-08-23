У літаку, що розбився в РФ, був Пригожин
Ймовірно літак уразила російська ППО
У літаку, який сьогодні розбився у Тверській області РФ, серед пасажирів значився Євген Пригожин. Про це передають ЗМІ з посиланням на Росавіацію.
Також відомо, що на борту було 10 осіб – усі загинули.
Ймовірно літак уразила російська ППО.
Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.
Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».
За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.
У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.
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