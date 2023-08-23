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У літаку, що розбився в РФ, був Пригожин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У літаку, що розбився в РФ, був Пригожин
фото з соцмереж

Ймовірно літак уразила російська ППО

У літаку, який сьогодні розбився у Тверській області РФ, серед пасажирів значився Євген Пригожин. Про це передають ЗМІ з посиланням на Росавіацію.

Також відомо, що на борту було 10 осіб – усі загинули.

Ймовірно літак уразила російська ППО.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

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Теги: Євген Пригожин росія війна

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