У літаку, що розбився в РФ, був Пригожин

Ймовірно літак уразила російська ППО

У літаку, який сьогодні розбився у Тверській області РФ, серед пасажирів значився Євген Пригожин. Про це передають ЗМІ з посиланням на Росавіацію.

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Також відомо, що на борту було 10 осіб – усі загинули.

Ймовірно літак уразила російська ППО.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.