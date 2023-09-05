Росія перекидає резерви з Білорусі для нового наступу

ЗСУ готуються до того, щоб дати ефективну відсіч окупантам на Куп'янському та Лиманському напрямках фронту

Окупаційні війська країни-агресора Росії готуються до нової хвилі наступу на Куп'янсько-Лиманському напрямку на фронті. Загарбники стягують туди нові резерви, зокрема, десантно-штурмові бригади. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

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«Війна – це не просто застосування сил «стінка на стінку», це інтелектуальні рішення: вміння глибоко проаналізувати ситуацію, прорахувати ворога, ввести ворога в оману. І вся ця робота робиться для того, щоб ворогові не дати пройти ні на Куп'янському, ні на Лиманському напрямку», – сказала Малярю

Окупанти комплектують резерви з військ, які перебували на відновленні – вони замінять тих, хто «виснажився».

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Частину військ ворог заводить із території Росії. Крім того, резерви комплектують із новосформованих підрозділів та солдатів, перекинутих із Білорусі.

Маляр додала, що росіяни також підводять професійні десантно-штурмові бригади, хоча більшість цих підрозділів українські воїни знищили і на півдні, і на сході. Наразі ЗСУ у цьому районі готуються до того, щоб дати ефективну відсіч російським загарбникам. Командування Сил оборони аналізує ситуацію, перераховує можливі дії окупантів та думає, як ввести їх в оману.

Нагадаємо, що на Куп'янському напрямку захисники щодня відбивають по кілька ворожих атак. Водночас на Лиманському напрямку окупанти намагаються активно рухатися в районах Новоєгорівки та Білогорівки, але ЗСУ їх потужно зупиняють.