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Росія перекидає резерви з Білорусі для нового наступу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія перекидає резерви з Білорусі для нового наступу
Росіяни активізувалися біля Лимана та Куп'янська
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ЗСУ готуються до того, щоб дати ефективну відсіч окупантам на Куп'янському та Лиманському напрямках фронту

Окупаційні війська країни-агресора Росії готуються до нової хвилі наступу на Куп'янсько-Лиманському напрямку на фронті. Загарбники стягують туди нові резерви, зокрема, десантно-штурмові бригади. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону. 

«Війна – це не просто застосування сил «стінка на стінку», це інтелектуальні рішення: вміння глибоко проаналізувати ситуацію, прорахувати ворога, ввести ворога в оману. І вся ця робота робиться для того, щоб ворогові не дати пройти ні на Куп'янському, ні на Лиманському напрямку», – сказала Малярю

Окупанти комплектують резерви з військ, які перебували на відновленні – вони замінять тих, хто «виснажився».

Частину військ ворог заводить із території Росії. Крім того, резерви комплектують із новосформованих підрозділів та солдатів, перекинутих із Білорусі.

Маляр додала, що росіяни також підводять професійні десантно-штурмові бригади, хоча більшість цих підрозділів українські воїни знищили і на півдні, і на сході. Наразі ЗСУ у цьому районі готуються до того, щоб дати ефективну відсіч російським загарбникам. Командування Сил оборони аналізує ситуацію, перераховує можливі дії окупантів та думає, як ввести їх в оману.

Нагадаємо, що на Куп'янському напрямку захисники щодня відбивають по кілька ворожих атак. Водночас на Лиманському напрямку окупанти намагаються активно рухатися в районах Новоєгорівки та Білогорівки, але ЗСУ їх потужно зупиняють.

Читайте також: Наступ на Лимано-Куп'янському напрямку: ЗСУ назвали мету ворога
Теги: окупанти війна Лиман Куп'янськ

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