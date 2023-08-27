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Побиття військового на Житомирщині. Стало відомо, чому не сів у тюрму командир взводу

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Побиття військового на Житомирщині. Стало відомо, чому не сів у тюрму командир взводу
У суді командир взводу Віктор Вітусевич повністю визнав вину і щиро розкаявся
скріншот з відео

За обвинуваченого заступилися колишні колеги по роботі, а також полковник ЗСУ

Корольовський районний суд Житомира визнав винним командира взводу роти охорони військової частини молодшого лейтенанта Віктора Вітусевича у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень. Суд призначив п’ять років позбавлення волі, які замінив на три роки іспитового терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 22 серпня.Вітусевич обвинувачувався у тому, що завдав два удари (кулаком у шию та ногою по тулубу) солдату. Ця подія трапилася 11 березня 2023 року у 190 навчальному центрі Житомирського району.

У суді командир взводу повністю визнав вину і щиро розкаявся. Він розповів, що того дня його набрав командир роти і поскаржився на військовослужбовців, котрі вживають алкогольні напої за місцем тимчасової дислокації. Вітусевич разом із старшиною прибули на місце з перевіркою. Коли обвинувачений побачив потерпілого солдата, то, на емоціях, як він зауважив, наніс два удари. Додав, що потерпілий уже тричі притягувався судом до адміністративної відповідальності за п’янку під час воєнного стану. Вітусевич зазначив, що наразі з потерпілим солдатом примирився і компенсував дві тисячі гривень моральної шкоди. Також публічного вибачився за скоєне у суді.

У свою чергу потерпілий направив письмову заяву до суду, в якій просив призначити своєму кривднику більш м`яке покарання, ніж передбачене санкцією частини 5 статті 426-1 Кримінального кодексу («Перевищення військовою службовою особою службових повноважень», санкція статті – від восьми до дванадцяти років тюрми). Крім цього, солдат сказав, що примирився з обвинуваченим і не має до нього ніяких претензій.

Під час обрання покарання суд узяв до уваги низку доказів. А саме – позитивні характеристики з попередніх робіт молодшого лейтенанта Віктора Вітусевича (Черняхівське відділення поліції Житомирщини, школа юних десантників управління освіти Житомирської міської ради, громадської організації «Сваор Кроссвіт» (співзасновником якої є Вітусевич), яка перерахувала спортивні досягнення обвинуваченого, зокрема, він є майстром спорту України з хортингу – українського бойового мистецтва).

Крім цього, до суду звернувся полковник і командир військової частини, в якій служить обвинувачений. Військовослужбовець ЗСУ надав позитивну характеристику підлеглому Вітусевичу і заявив, що той добровільно пішов на фронт захищати Україну від російської армії. Командир частини наголосив, що обвинувачений може принести більшої користі для обороноздатності держави, аніж сидіти в тюрмі.

Між іншим, у суді прокурор висловив думку про можливість призначення обвинуваченому покарання із застосуванням статті 69 Кримінального кодексу («Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом»). У підсумку Феміда дослухалася і пояснила: звільнення Віктора Вітусевича від відбування покарання, дозволить йому продовжувати виконувати обов’язки із захисту Батьківщини.

Як повідомляв «Главком», у Чернівцях військового, який переніс дві контузії, побили п'ятеро чоловіків біля його під'їзду через зауваження не шуміти під вікнами о першій годині ночі.

Нагадаємо, у Львові побили трансгендерну військову Хелен. Дівчина взяла відпустку від служби, щоб приїхати на похорон мами. Під час того, як вона розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку, до неї підійшов незнайомець і почав агресивно поводитися. Від удару Хелен втратила координацію, і він ударив її ще кілька разів, поки їй не вдалося відійти на кілька метрів і зняти частину нападу на відео. 

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Теги: війна бійка алкоголь військові Житомирщина вирок

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