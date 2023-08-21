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Олександр Карпюк Бізнесмен та волонтер

Справа воєнкомів. Вибачте, але це повний абсурд

glavcom.ua
Півтора року люди не провели реформ в сфері мобилізації, зараз просто кидають в жерло людського піару бойових офіцерів
фото з відкритих джерел

Що зробила системно влада для того щоб зробити рівні для всіх права на тему мобілізації?

Всі побачили що починають знімати «поганих» воєнкомів і ставити на їх місце бойових командирів? Ну тобто фраза «хлопці прийдуть, порядок наведуть» вже почала реалізовуватись. Причому в самій найбезглуздіший спосіб.

Зняти продажних воєнкомів, не змінити систему, закинути в неї бойових офіцерів, і наплювати на їх бойовий досвід, що зараз критично потрібен підрозділам – зато який піар! В нас же тепер все чудово, бачити які герої за столами сидять в місцевих воєнкоматах? Ну а те що в бригадах які воюють будуть рушитись і вертикальні, і горизонтальні зв'язки – та всім начхати, ми не для того це робимо щоб мати результат, нам треба соціальне обурення зменшити.

Ось тільки коли це призведе до абсолютно логічних наслідків зниження обороноздатності бригад під час активних дій – то всі почнуть потім здивованно хлопати очима. Як же це так вийшло? Ми ж хотіли як краще!

Да блд, як краще. Залужного взагалі зробіть воєнкомом київської області, ото заживемо зразу!

Тобто півтора року люди не провели реформ в сфері мобилізації, зараз просто кидають в жерло людського піару бойових офіцерів. Та не виправлять вони нічого. Бо ефективність вирішує система.

В вас погано з розумінням людського ресурсу? Побудуйте рекрутінгові центри з електронним документообігом, з дівчинками, з цивільними, які просто будуть рити бази та відповідально виконувати свої обовʼязки.

Корупція? Щомісячні перевірки поліграфом лікарів та рекрутьорів + представники ДБР та НАБУ і все під камерами.

Люди кидаються на воєнкомів? Закон про підвищення відповідальності за супротив воєнкому під час військового стану. Анулювання загранпаспорта, штраф в мільйон грн та зразу арешт виконавця на майно, в суді будеш поясняти чого ти на військового при виконанні культяпки підняв, мразота.

Підвищення кримінальної відповідальності за спробу дати хабаря!!! Де це?

Що зробила системно влада для того щоб зробити рівні для всіх права на тему мобілізації?

Нічого.

Півтора року все вирішується на горизонтальних зв'язках в областях, в нас же війна, чому ми повинні робити процеси прозорими та ефективними?

Ми ж можемо зняти з посад бойових офіцерів та відправити їх у воєнкомати. Офіс простих недолугих рішень. Причому офіцери якби не сильно мають право відповіді в цих умовах. Наказ.

Як же це все набридло, як же харить некомпетентність та обмеженість людей, які відповідають за тебе. А в армії тепер люди, які тримались ігноруючи втому, стан здоров'я та життєву ситуацію, дізнавшись що командира за якого вони тут тримаються уводять на воєнкома, прямо кажуть що будуть уходити по ВЛК.

Але кого це хвилює згори? Ми піар для наріда вигадали, а ви там якось розрулите.

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Джерело
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Теги: війна закон арешт військомат

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Олександр Карпюк

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