У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів (фото, відео)

Знешкоджено щонайменше чотири транспортні засоби росіян

Сили спротиву підпалили базу росіян у тимчасово окупованому Маріуполі. У результаті загарбники втратили щонайменше чотири транспортних засоби. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Група «Ї» Маріупольского спротиву повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу», – йдеться в повідомленні.

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Шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів знешкоджено щонайменше чотири транспортні засоби росіян – «Газель», дві «Ниви» та «Буханка».

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«Маріуполь продовжує випалювати русню, наближаючи перемогу!», – додав радник мера.

Нагадаємо, триває 554-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Минулої доби Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.