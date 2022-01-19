Вітчизняний лоукостер відмовився від безкоштовної роздачі води пасажирам

Віднині клієнтам авіакомпанії пропонують купляти питну воду у пляшках

Український лоукостер SkyUp вніс зміни у стандарти обслуговування пасажирів на регулярних рейсах щодо безкоштовної роздачі води під час польоту. Про це повідомляє avianews.com.

Відтепер воду потрібно купувати у пляшках чи попросити бортпровідника принести безкоштовну воду у склянці.

Проте деякі пасажири стверджують, що бортпровідники не видають воду на запит безкоштовно, пропонуючи купити її в пляшках.

Зазначимо, що до запровадження змін на регулярних рейсах SkyUp стюардеси котили візок із бутильованою водою по салону, розливали воду у склянки та надавали пасажирам. Наразі такий сервіс залишився лише на чартерних рейсах.

Авіакомпанія зміну сервісу на регулярних рейсах пояснює тим, що це дозволяє оптимізувати час обслуговування пасажирів та прискорити процес видачі замовлень із платного меню.

Нововведення не порушує українські правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів та багажу, адже у них зазначено, що авіаперевізник має надати безкоштовну питну воду лише на запит пасажира.

Раніше повідомлялося, що українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline тимчасово зробила безкоштовним перевезення багажу за своїми найдешевшими тарифами – з 7 до 14 січня 2022 року.

Читайте також: