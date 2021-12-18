SkyUp відкрила продаж квитків на чотири нові рейси зі Львова
З весни авіакомпанія почне виконувати прямі рейси зі Львова у Відень, Валенсію, Мадрид та Салоніки
Українська лоукост-компанія SkyUp відкрила продаж авіаквитків на чотири нові рейси зі Львова. З весни авіакомпанія почне виконувати прямі рейси зі Львова у Відень, Валенсію, Мадрид та Салоніки. Про це повідомили Zaxd.net у прес-службі лоукостера.
Рейси до Мадрида стартують 28 березня, до Відня та Валенсії – з 22 квітня, до Салонік – із 28 травня.
Рейси Львів – Мадрид будуть виконувати щопонеділка, і з червня – ще й по четвергах. Вартість квитків починається від 2255 грн. У Валенсію зі Львова рейси виконуватимуть у вівторок та п’ятницю, вартість квитків – 2255 грн.
Рейси Львів – Відень виконуватимуть у вівторок та п’ятницю. Квитки коштують від 2717 грн. У Салоніки SkyUp літатиме по середах і суботах. Квитки коштують від 2663 грн.
Зазначимо, що угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air також анонсувала зі Львова прямі авіарейси в Салоніки, Мадрид та Валенсію. Їх відкриють навесні 2022 року. До Відня зі Львова наразі літає лише австрійська авіакомпанія Austrian Airlines.
Напередодні Україна домовилася про повітряне сполучення з Ісландією.
Минулого тижня SkyUp почав літати до Тель-Авіва: дивіться розклад та ціни на квитки.
Також напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.
До слова, найбільший лоукостер Європи запускає прямий рейс зі Львова в Манчестер.