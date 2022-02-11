«єПідтримка» для підлітків: на що діти витрачають гроші за вакцинацію

Близько 1,2 мільйона гривень підлітки витратили на шкільне приладдя та канцтовари

40 тисяч підлітків уже отримали тисячу за вакцинацію

Майже 40 тисяч українських підлітків 14-17 років протягом тижня подали заявки на отримання тисячі гривень за вакцинацію від Cщмшв-19. Як повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, це 64% дітей, які повністю вакцинувалися проти коронавірусу.

Підлітки можуть отримувати кошти за вакцинацію з 7 лютого. За цей час у банках відкрили рахунки понад 39 тисяч дітей 14-17 років.

За цей час підлітки витратили понад 1,7 мільйона гривень. Як розповіла Карчевич, 1,2 мільйона гривень витратили на шкільне приладдя та канцтовари, майже 400 тисяч – на товари спортивного призначення та 153 тисячі – на послуги у сфері освіти.

За даними МОЗ, станом на 11 лютого понад 73 тисячі дітей 12-17 років отримали одне щеплення проти коронавірусу, а ще 62 тисячі дітей зробили обидва щеплення.

Наразі в Україні вакцинуватися проти коронавірусу можуть діти від 12 років. Однак для цього потрібен дозвіл батьків.

Щоб отримати грошІ за програмою, по-перше, потрібно повністю вакцинуватися проти коронавірусу. По-друге, відкрити віртуальну картку в одному з банків-партнерів.

Після оформлення у банку необхідно подати заявку в застосунку «Дія»: натиснути «Послуги» – «єПідтримка» та чекати на зарахування коштів.

Додамо, що програму «тисяча за вакцинацію» продовжено на дев’ять місяців.

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