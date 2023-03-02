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ЗСУ розповіли, який відсоток російських ракет збиває українська ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ розповіли, який відсоток російських ракет збиває українська ППО
Система ППО
фото з відкритих джерел

Українські військові аналізують кожну атаку ворога і приймають відповідні рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні

Українська система протиповітряної оборони наразі збиває 80% ракет. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

«На даний час відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює 80 відсотків. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали більш професійними й компетентними», – зазначив він.

Водночас, за його словами, ворог теж змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу.

«Тож ми проводимо аналіз після кожного удару. Цей аналіз доводиться і командири, відповідно, приймають такі рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні», – підкреслив Наєв.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили, якою може бути нова ракетна атака РФ.

До слова, завершилася 371-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.

 

Теги: військові Сергій Наєв системи ППО

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