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Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
фото з відкритих джерел

Окупанти атакували Україну дронами-камікадзе і винищувачами «Су-35». Система ППО збила 12 «Shahed» із 13

Під час нічної атаки на Україну 27 березня ворог застосував безпілотники іранського виробництва «Shahed-136/131» і керовані авіаційні бомби, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram.


«Загалом противник застосував 13 дронів-камікадзе «Shahed-136/13»1, один розвідувальний БПЛА «Гранат-4» та дві КАБ.

Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та ППО інших складових сил оборони України знищено 13 повітряних цілей: 12 ударних БПЛА «Shahed-136/131» та один розвідувальний БПЛА «Гранат-4», – повідомили в командуванні.

Отже, у цілі влучили один дрон і дві керовані авіаційні бомби.

За даними Повітряних сил, окупанти запустили «Shahed-136/131» із північного та південно-східного напрямків, а керованими авіаційними бомбами вони атакували Херсонську область.

«Винищувачі окупантів «Су-35» вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області РФ та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами» , – уточнили в командуванні.

Зауважимо, під час повітряної тривоги у ніч на 27 березня вибухи чули, зокрема, в Дніпрі та Києві.

У столиці, за даними міської військової адміністрації, збили всі дрони, але внаслідок падіння уламків виникла пожежа у Святошинському районі – спалахнуло нежитлове приміщення, вогонь охопив площу приблизно 200 м². Пожежу вже локалізували, постраждалих немає.

Тривогу в Україні почали оголошувати приблизно о 22.00 27 березня. До 23.35 вона пролунала в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Рівненській, Волинській областях, а також у тимчасово окупованому Криму та Луганській області (майже вся ця область теж перебуває в окупації).



Теги: росія Telegram системи ППО тривога ворог пожежа Україна війна Дніпро винищувач окупанти відео Київ

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