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Розвідка обіцяє знайти убивць воїна ЗСУ, який вигукнув перед смертю «Слава Україні»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка обіцяє знайти убивць воїна ЗСУ, який вигукнув перед смертю «Слава Україні»
фото скріншот відео

Андрій Юсов: «Це ще один прояв саме геноцидної війни і політики геноциду агресора – Росії»

Розстріл росіянами українського полоненого воїна Тимофія Шадура, відео якого поширили у мережі, є одним із проявів геноцидної війни Росії проти України. Головне управління розвідки України докладе всіх зусиль для того, щоб знайти винних у жорстокому вбивстві українського військового. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни опублікували відео жорстокого вбивства для того, щоб деморалізувати українців. Однак це не подіяло і тільки додало як військовим, так і мирному населенню ненависті до Росії.

Юсов наголосив, що Україна дотримується правил Женевських конвенцій.  Пошук виконавців цього злочину, щоб вони понесли відповідальність, уже відбувається і це «питання честі», підсумував він. «Росіяни свідомо записали цей злочин на відео і свідомо його оприлюднили. Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться, і публічна політика цього режиму і цієї так званої армії», – уточнив він.

Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя

Читайте також: Розстріл українського воїна. Це було сплановане вбивство
Теги: ЗСУ розвідка росіяни відео рашисти злочин Україна політика Міноборони

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