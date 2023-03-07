Розвідка обіцяє знайти убивць воїна ЗСУ, який вигукнув перед смертю «Слава Україні»

Андрій Юсов: «Це ще один прояв саме геноцидної війни і політики геноциду агресора – Росії»

Розстріл росіянами українського полоненого воїна Тимофія Шадура, відео якого поширили у мережі, є одним із проявів геноцидної війни Росії проти України. Головне управління розвідки України докладе всіх зусиль для того, щоб знайти винних у жорстокому вбивстві українського військового. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, росіяни опублікували відео жорстокого вбивства для того, щоб деморалізувати українців. Однак це не подіяло і тільки додало як військовим, так і мирному населенню ненависті до Росії.

Юсов наголосив, що Україна дотримується правил Женевських конвенцій. Пошук виконавців цього злочину, щоб вони понесли відповідальність, уже відбувається і це «питання честі», підсумував він. «Росіяни свідомо записали цей злочин на відео і свідомо його оприлюднили. Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться, і публічна політика цього режиму і цієї так званої армії», – уточнив він.

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Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя.