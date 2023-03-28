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Уряд Словаччини хоче судити проросійського політика, який блокував надання Україні Міг-29

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд Словаччини хоче судити проросійського політика, який блокував надання Україні Міг-29
Роберт Фіцо назвав рішення уряду про передачу Україні винищувачів є неконституційним
фото з відкритих джерел

Фіцо заявляв, що війну в 2014 році почали «українські фашисти»

Виконувач обов’язків міністра оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що можливо позиватиметься до лідера партії Smer-SD, експрем'єра Роберта Фіцо, що закликав не передавати Україні винищувачі МіГ-29. Про це передає Radio Express.

Фіцо заявляв, що рішення уряду про передачу Україні винищувачів є неконституційним. Крім цього, за його словами, війну в 2014 році почали «українські фашисти», а повернути анексований Крим неможливо.

У відповідь на це Надь планує закликати інших членів уряду подати кримінальну скаргу на Фіцо у зв’язку з неправдивими звинуваченнями.

«Звинувачувати уряд, який одноголосно погодився на міжурядову угоду, в диверсії – це вже не смішно. Тоді нехай Фіцо доведе, яким чином ми здійснили цю диверсію, а якщо ні, то нехай заплатить за свої дії», – заявив Надь.

МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, у тому числі й України.

27 травня близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35 зі складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ, який полював за літаками української штурмової авіації.

Крім того, український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. У результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.

Нагадаємо, Словаччина таки вже передала Україніі перші чотири винищувачі МіГ-29. Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у міністерстві не надають жодних подробиць.

Теги: Словаччина Україна літак суд

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