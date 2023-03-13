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Україна – третій імпортер зброї у світі: дослідження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна – третій імпортер зброї у світі: дослідження
Колаж: armyinform.com.ua

З 29 держав, які постачали Україні у 2022 році озброєння, основними постачальниками були США,  Польща, Німеччина, Великобританія та Чехія

У 2022 році Україна посіла третє місце у світі за імпортером основних озброєнь завдяки військовій допомозі США та багатьох європейських держав після російського вторгнення у лютому 2022 року. Україна поступається Катару та Індії. Про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

За даними інституту, з 1991 року до кінця 2021 року Україна імпортувала мало основних озброєнь. У результаті на Україну припадало 2,0% світового імпорту озброєнь за п'ятирічний період 2018-2022 років.

«Через побоювання, що постачання бойових літаків і ракет великої дальності може призвести до подальшої ескалації війни в Україні, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таке озброєння іншим державам, залученим до конфліктів, особливо на Близькому Сході та у Південній Азії», – сказав Пітер Д. Веземан, старший науковий співробітник програми SIPRI з передачі зброї.

З 29 держав, які постачали Україні у 2022 році основні озброєння, основними постачальниками були США, на частку яких припадало 35% всього українського імпорту озброєнь протягом року, Польща (17%), Німеччина (11%), Великобританія (10%) та Чехія (4,4%).

Багато озброєнь були не новими і поставлялися у 2022 році з існуючих запасів, у тому числі 228 артилерійських гармат і приблизно 5000 керованих артилерійських ракет зі США, 280 танків з Польщі і більше 7000 протитанкових ракет з Великобританії.

Також було поставлено деякі нові озброєння, такі як системи ППО з Німеччини, Польщі, Великої Британії та США. У багатьох випадках постачання зброї однією державою фінансувалося іншими державами або Європейським Союзом через Європейський фонд миру. Наприклад, до кінця 2022 року ЄС виділив 3,1 млрд євро на військову техніку для України.

Нагадаємо, видання CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що західна зброя, яку партнери України надають для захисту від агресорів, інколи залишається на полі бою та потрапляє до росіян. Вони направляють цю зброю до Ірану, щоб там могли спробувати перепроєктувати системи. 

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Теги: війна системи ППО озброєння Україна Чехія зброя Німеччина Польща

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