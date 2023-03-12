Тегеран звертався щодо закупівлі бойових літаків і до інших держав, чи погодилися вони – не ясно

Іран завершив підписання контракту на закупівлю винищувачів Су-35 у Росії. Про це повідомило представництво Ірану в ООН, пише Irib News Agency.

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Як зазначається, літаки Су-35 технічно прийнятні для країни. Представництво Ірану в ООН заявило, що контракт про закупівлю літаків змогли здійснити, оскільки у 2020 році завершився термін дії умови, згідно з якою для закупівлі основного озброєння Ірану треба було схвалення Ради безпеки ООН.

Водночас немає жодних підтверджень угоди з боку представників Росії. Деталі щодо кількості винищувачів, які планують придбати, і термінів поставок не розголошуються – ці дані секретні.

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Іранське представництво в ООН також розповіло, що Тегеран звертався з питанням закупівлі військових літаків до кількох держав, РФ дала позитивну відповідь. При цьому не уточнюється, яким ще країнам було надіслано запит.

Нагадаємо, що в РФ практично вичерпані запаси боєприпасів і вона продовжує використовувати Іран як тилову базу. Так, у січні Тегеран направив до Москви 200 габаритних вантажів зі зброєю.

Раніше повідомлялося, що Кремль пригальмував із купівлею балістичних ракет в Ірану.