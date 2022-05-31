  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
  4. Греція відправить в Україну радянське озброєння
рус
    У світі

    Греція відправить в Україну радянське озброєння

    Шольц не повідомив, які саме БМП Берлін передасть Греції та яку зброю Афіни передадуть Києву - Греція відправить в Україну радянське озброєння
    Шольц не повідомив, які саме БМП Берлін передасть Греції та яку зброю Афіни передадуть Києву
    фото: Anadolu Agency

    Берлін передасть Греції бронетранспортери, щоб Афіни могли відправити в Україну стару техніку

    Німеччина поставить до Греції бойові машини піхоти (БМП), щоб уряд в Афінах міг передати Україні зброю радянського зразка. Про це повідомив 31 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Reuters.

    «Ми надамо Греції німецькі бойові машини піхоти», – сказав канцлер журналістам після дводенного саміту ЄС у Брюсселі, додавши, що відповідну угоду він уклав з прем'єр-міністром Греції.

    Водночас Шольц не повідомив про те, які саме бойові машини піхоти передадуть Греції та яке обладнання Афіни направлять Києву.

    «Міністерства оборони опрацюють деталі та швидко реалізують цю угоду», – переконує Шольц.

    Уряд Німеччини критикують за затягування постачання важкого озброєння до Києва. Welt із посиланням на документи, які є у його розпорядженні, писало, що Шольц відмовився постачати Україні важке озброєння на зразок танків і бронетранспортерів, посилаючись на угоди з союзниками з НАТО. Водночас країна з кінця березня майже не постачала й легких озброєнь.

    Тим часом Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності.

    Також Німеччина збирається призначити координатора з постачання зброї Україні.

    Крім того, Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги..

    Додамо, що Німеччина змінить конституцію заради оборони. Німеччина збирається витрачати 2% своєї економічної продукції на оборону щороку.

    Читайте також: ЗМІ назвали дві країни, які виступають проти прискореного вступу України до ЄС
    Теги: ЄС росія окупанти Німеччина війна Греція Україна Берлін озброєння окупація Олаф Шольц #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Греція відправить в Україну радянське озброєння