Греція відправить в Україну радянське озброєння

«Ми надамо Греції німецькі бойові машини піхоти», – сказав канцлер журналістам після дводенного саміту ЄС у Брюсселі, додавши, що відповідну угоду він уклав з прем'єр-міністром Греції.

Водночас Шольц не повідомив про те, які саме бойові машини піхоти передадуть Греції та яке обладнання Афіни направлять Києву.

«Міністерства оборони опрацюють деталі та швидко реалізують цю угоду», – переконує Шольц.

Уряд Німеччини критикують за затягування постачання важкого озброєння до Києва. Welt із посиланням на документи, які є у його розпорядженні, писало, що Шольц відмовився постачати Україні важке озброєння на зразок танків і бронетранспортерів, посилаючись на угоди з союзниками з НАТО. Водночас країна з кінця березня майже не постачала й легких озброєнь.

Тим часом Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності.

Також Німеччина збирається призначити координатора з постачання зброї Україні.

Крім того, Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової допомоги..

Додамо, що Німеччина змінить конституцію заради оборони. Німеччина збирається витрачати 2% своєї економічної продукції на оборону щороку.