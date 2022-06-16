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    Політика

    Велика Британія передасть ЗСУ десятки далекобійних самохідних гаубиць M109

    Гаубиці M109 мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові - Велика Британія передасть ЗСУ десятки далекобійних самохідних гаубиць M109
    Гаубиці M109 мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові
    фото: wikipedia

    Британський міністр вважає, що українські сили незабаром зможуть досягти «значного прогресу на сході»

    Уряд Великої Британії закупив та відремонтував понад 20 далекобійних самохідних гаубиць M109, які відправить в Україну. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес після зустрічі міністрів країн НАТО у Брюсселі, передає Sky News.

    «Ми розгортаємо понад двадцять 155-міліметрових самохідних гаубиць, які закупили на світовому ринку. Ми їх відремонтували, і вони починають надходити. Вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові», – сказав Воллес.

    Він додав, що РФ перевершує Україну з точки зору артилерійського вогню у співвідношенні 20 до 1 в деяких районах. Однак, за словами Воллеса, союзники починають надавати Україні артилерійські та ракетні системи великої дальності, які дадуть змогу її силам здобути перевагу.

    Британський міністр вважає, що українські сили незабаром зможуть досягти «значного прогресу на сході».

    Як повідомлялося, також Франція передасть ЗСУ додаткові гаубиці Caesar.

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    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Велика Британія передасть ЗСУ десятки далекобійних самохідних гаубиць M109