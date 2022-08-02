США запровадили санкції проти Кабаєвої та низки колаборантів

Під санкції потрапили колаборанти на окупованих територіях

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти осіб із Росії, додавши туди російську спортсменку і коханку російського диктатора Володимира Путіна Аліну Кабаєву. Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

Крім того, під санкції потрапили колаборанти Росії на окупованих територіях – зокрема Кирило Стрємоусов, гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо і «мер» Маріуполя Костянтин Іващенко.

Обмеження також були накладені на фонд, інститут і технопарк «Сколково», співвласника «Фосагро» Андрія Гурьєва, Магнітогорський металургійний комбінат, його власника Віктора Рашнікова, колишнього головного співвласника «Трубної металургійної компанії» Дмитра Пумпянского, засновника «Єврохіму» та СУЕК Андрія Мельниченка, співвласника аеропорту «Шереметьєво» Олександра Пономаренка.

У Мінфіні повідомили, що санкції введено щодо «еліти та підприємств, які працюють у секторах економіки, які приносять значний дохід російському режиму, у тому числі із джерел за межами Росії».

«Поки безневинні люди страждають від незаконної агресивної війни Росії, союзники Путіна збагатилися і фінансують розкішний спосіб життя. Міністерство фінансів використовуватиме всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб переконатися, що російська еліта і посібники Кремля притягнуті до відповідальності за свою співучасть у війні, забрала незліченну кількість життів. Разом із нашими союзниками США також продовжуватимуть обмежувати доходи та обладнання, що лежать в основі неспровокованої війни Росії в Україні, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Кабаєва очолює російську Національну медіагрупу, яка володіє частками майже в усіх основних росЗМІ, що поширюють кремлівську пропаганду. Вона вже перебуває під санкціями ЄС, Канади та Великої Британії.