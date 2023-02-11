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Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: серед постраждалих четверо дітей

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: серед постраждалих четверо дітей
Daewoo Lanos з’їхав у кювет і врізався в дерево
фото: ДСНС

Внаслідок ДТП загинув чоловік, постраждали дві жінки та четверо дітей

10 лютого близько 20 години сталася ДТП неподалік села Медичне Дубовиківської сільської територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровщини. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники встановили, що легковий автомобіль Daewoo Lanos з’їхав з автошляху у кювет та врізався у дерево.

До прибуття пожежно-рятувального підрозділу співробітники поліції та медичні працівники з автівки вилучили шістьох постраждалих: двох жінок, 1997 та 2001 років народження, та чотирьох дітей – хлопчика, 2018 року народження, та трьох дівчат, 2018, 2020 та 2021 років народження.

В однієї з жінок перелом стегна, в іншої – забої. Також всі постраждалі отримали струс головного мозку. Їх направлено до лікувальних закладів обласного центру.

Водій легковика, чоловік, 1976 року народження, загинув.

За допомогою гідравлічного інструменту, рятувальники вилучили тіло з конструкцій понівеченої автівки.

Аби попередити займання автомобіля, співробітники ДСНС від’єднали клеми акумулятору.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Як повідомлялося, за 2022 рік в Україні трапилось понад 18 тис. ДТП із потерпілими, у яких загинула 2791 особа та приблизно 23 тис. людей отримали травми.

Теги: рятувальники автомобіль ДСНС Дніпропетровщина ДТП

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