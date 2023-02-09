У Києві ДТП за участю «швидкої»: серед постраждалих немовля (фото)

У Києві позашляховик перекинув «швидку» – шестеро постраждалих, серед них немовля

Аварія трапилась унаслідок того, що позашляховик перекинув автомобіль швидкої медичної допомоги

У Києві внаслідок ДТП перекинувся автомобіль швидкої медичної допомоги, який перевозив немовля. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода за участю «швидкої» сталася на вулиці В’ячеслава Чорновола.

фото: МВС України

«Відомо, що автомобіль швидкої медичної допомоги, на якому були увімкнені звуковий та світловий спецсигнали, рухався по вулиці В’ячеслава Черновола зі сторони проспекту Повітрофлотського. Швидка перевозила немовля до лікарні. В цей час з нею зіткнувся позашляховик «Гранд Черокі», внаслідок чого спецтранспорт перекинувся на бік», – повідомили в поліції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

фото: МВС України

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждало шестеро осіб, серед яких малолітня дитина – її передано медикам для подальшої госпіталізації.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та опитують свідків аварії.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві знову перевернувся автомобіль швидкої медичної допомоги. Є постраждалі.