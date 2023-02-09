У Києві ДТП за участю «швидкої»: серед постраждалих немовля (фото)
Аварія трапилась унаслідок того, що позашляховик перекинув автомобіль швидкої медичної допомоги
У Києві внаслідок ДТП перекинувся автомобіль швидкої медичної допомоги, який перевозив немовля. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода за участю «швидкої» сталася на вулиці В’ячеслава Чорновола.
«Відомо, що автомобіль швидкої медичної допомоги, на якому були увімкнені звуковий та світловий спецсигнали, рухався по вулиці В’ячеслава Черновола зі сторони проспекту Повітрофлотського. Швидка перевозила немовля до лікарні. В цей час з нею зіткнувся позашляховик «Гранд Черокі», внаслідок чого спецтранспорт перекинувся на бік», – повідомили в поліції.
За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждало шестеро осіб, серед яких малолітня дитина – її передано медикам для подальшої госпіталізації.
Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та опитують свідків аварії.
Нагадаємо, що нещодавно в Києві знову перевернувся автомобіль швидкої медичної допомоги. Є постраждалі.
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