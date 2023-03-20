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Смертельна ДТП за участю народного депутата: нові подробиці

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Смертельна ДТП за участю народного депутата: нові подробиці
Слідство показало, що на момент аварії нардеп Володимир Гевко був тверезим
фото з відкритих джерел

Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат Володимир Гевко, збив пішохода

На автодорозі сполученням «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у селищі Золочівського району Львівської області сталася ДТП. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат від партії «Слуга народу» Володимир Гевко, збив пішохода. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Про це повідомили у ДБР.

«Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з освідуванням на пристрої «Драгер», водій був тверезим», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).

Автомобільна аварія сталася за участю народного депутата від партії «Слуга народу» Володимира Гевко. Гевко розповів, що він співпрацює зі слідством та пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики.

«Сьогодні (19 березня – «Главком») трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли… Досі не можу прийти в себе. На жаль, трагедії на дорозі – не рідкість. Але нам завжди хочеться вірити, що цього ніколи не трапиться з нами», – написав нардеп Гевко у Facebook.

Зазначимо, що Володимир Гепко 2019 року був обраний народним депутатом 9-го скликання по 167 округу (Тернопільська область) від партії «Слуга народу» як безпартійний. Від 10 листопада 2019 року – член партії. Заступник голови Комітету з питань бюджету.

Нагадаємо, що 19 березня на Львівщині трапилась смертельна ДТП за участі народного депутата Володимира Гевко. Нардеп зазначив, що активно співпрацює з поліцією. 

До слова, у Києві трапилась масштабна ДТП за участю маршрутки та легковиків 

Теги: Львівщина автомобіль водій слідство смерть депутат

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