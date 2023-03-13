Щоб заробити кошти на військові видатки, потрібно розблокувати морські порти – нардеп

«Розблокування портів – це питання наповнення бюджету»

Відкриття портів для експорту всіх видів продукції – важливе питання для наповнення бюджету, збереження робочих місць та завоювання нових позицій на світовому ринку. Крім того, це дасть змогу Україні заробляти більше на воєнні видатки – адже міжнародні партнери не покривають цю статтю витрат. Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Розблокування портів – це питання наповнення бюджету. Ми маємо пам’ятати, що згідно з умовою наших партнерів, всі військові видатки мають бути профінансовані власне Україною. Але якщо економіка далі буде просто зникати, то нам не вистачить можливостей на військові видатки», – підкреслив Гончаренко.

Він також зауважив, що розблокування портів для всіх видів експорту також забезпечить Україні збереження робочих місць, а також дасть змогу зберегти свої позиції на світових ринках, де ми зараз несемо надзвичайно високі втрати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тому з усіх точок зору дуже важливо піднімати це максимально. Сподіваюся, що президент піднімав ці питання в перемовинах, про які ми не знаємо. І вважаю, що треба далі це робити на всіх рівнях», – впевнений Гончаренко.

Він наголосив, що зволікання призводить до значних економічних втрат і загрожує зупинкою виробництва – адже є такі підприємства, які дуже складно запустити після вимушеної зупинки.

«Україна займала серйозне місце на світовому ринку металу, хімії. Тому цим (збереженням місць – Ред.) треба займатися. Народні депутати готові долучатися до ініціатив щодо страхування логістики», – резюмував Гончаренко.

Нагадаємо, раніше Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» звернулися до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом розблокувати Чорноморську зернову ініціативу, та забезпечити вільне торговельного судноплавство в Чорноморському регіоні. У випадку ж, якщо РФ не погодиться на розблокування судноплавста, її кораблі мають підлягати таким же перевіркам, як і українські.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В свою чергу директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що за рахунок заміщення російських постачальників на європейському ринку, Україна може наростити експорт продукції ГМК на $74 млн щомісяця. Проте для цього необхідно розблокувати морські порти, а також збільшити пропускну здатність залізничних переходів.