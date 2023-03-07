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Відкриття судноплавства у Чорному морі це питання виживання української промисловості – нардеп

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Відкриття судноплавства у Чорному морі це питання виживання української промисловості – нардеп
Вільне судноплавство – це питання не тільки для України, але і для всіх інших країн чорноморського регіону
фото з відкритих джерел

Заблоковані морські порти – це десятки мільярдів недоотриманої валютної виручки

Розблокування портів у Чорному морі дасть Україні десятки мільярдів валютної виручки та допоможе у відновленні прмисловості. Однак вільне судноплавство – це питання не тільки для України, але і для всіх інших країн чорноморського регіону, тому його необхідно вирішити. Про таке заявила народний депутат України, член Комітету ВР з економічного розвитку Людмила Буймістер.

«Вільне судноплавство – це питання не тільки для України, але і для всіх інших країн чорноморського регіону. Тому, думаю, в такому форматі ми зможемо довести ці перемовини і все-таки розблокувати морські шляхи», – переконана нардеп.

За її словами, без відновлення логістичних маршрутів по Чорному морю Україні буде дуже важко, якщо взагалі можливо, відновити бодай частково промисловий потенціал, який у нас був протягом останніх довоєнних років.

«Однозначно питання логістики – це питання номер один на сьогоднішній момент. І це питання ми повинні вирішувати спільно з нашими партнерами і знаходити шляхи. Потрібно піднімати питання, чи довго буде Російська Федерація тримати в заручниках фактично весь чорноморський регіон», – підкреслила Буймістер.

Вона акцентувала, що заблоковані морські порти – це десятки мільярдів недоотриманої валютної виручки. І в той же час – це заробітні плати працівників підприємств, чия продукція експортувалася морськими шляхами.

«Це в принципі питання виживання нашої промисловості. Адже без відновлення чорноморських логістичних маршрутів про яку експортоорієнтовану промисловість ми можемо говорити? Наша промисловість була експортоорієнтованою завжди. І здебільшого весь експорт здійснювався по морю. Тому особливо зараз, коли конфлікт у нас вже набирає рис війни на виживання, затяжної, довгої, в тому числі в економічній площині, то нам для спільної перемоги в цій війні з партнерами потрібно більш активно пропрацювати і питання виживання української промисловості і логістики», – резюмувала Буймістер.

Як відомо, раніше українська бізнес-спільнота – Європейська Бізнес Асоціацієя, Американська торговельна палата в Україні та Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», – звернулася до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом розблокувати Чорноморську зернову ініціативу, та забезпечити вільне торговельного судноплавство в Чорноморському регіоні. У випадку ж, якщо РФ не погодиться на розблокування судноплавста, її кораблі мають підлягати таким же перевіркам, як і українські.

Теги: депутат експорт бізнес промисловість Людмила Буймістер

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