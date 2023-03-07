У Києві масштабна ДТП за участю маршрутки та легковиків (відео)

Обставини та причини автопригоди встановлюють правоохоронці

У Дарницькому районі Києва сьогодні сталася дородньо-транспортна пригода за участі трьох легковиків та маршрутки. На дорозі утворився затор.

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Відповідні відео вже з’явилися в соцмережах.

Обставини та причини автопригоди встановлюють правоохоронці. Інформація щодо постраждалих теж уточнюється.

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На фото та відео можна побачити наслідки аварії. Після зіткнення один із легковиків опинився на зустрічній смузі дороги, через що цю ділянку вулиці машини вимушені проїжджати по одній.

Нещодавно у Києві внаслідок ДТП перекинувся автомобіль швидкої медичної допомоги, який перевозив немовля.

А у смертельній ДТП на трасі Київ-Одеса загинуло двоє жінок.