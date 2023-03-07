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У Києві масштабна ДТП за участю маршрутки та легковиків (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві масштабна ДТП за участю маршрутки та легковиків (відео)
фото з соцмереж

Обставини та причини автопригоди встановлюють правоохоронці

У Дарницькому районі Києва сьогодні сталася дородньо-транспортна пригода за участі трьох легковиків та маршрутки. На дорозі утворився затор.

Відповідні відео вже з’явилися в соцмережах.

Обставини та причини автопригоди встановлюють правоохоронці. Інформація щодо постраждалих теж уточнюється.

На фото та відео можна побачити наслідки аварії. Після зіткнення один із легковиків опинився на зустрічній смузі дороги, через що цю ділянку вулиці машини вимушені проїжджати по одній.

Нещодавно у Києві внаслідок ДТП перекинувся автомобіль швидкої медичної допомоги, який перевозив немовля.

А у смертельній ДТП на трасі Київ-Одеса загинуло двоє жінок.

Теги: ДТП Київ автомобіль

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