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Сніг та мороз. Рятувальники попередили про погіршення погодних умов у горах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сніг та мороз. Рятувальники попередили про погіршення погодних умов у горах
На горі Піп Іван температура повітря становить -4°С
фото: ДСНС Франківщини

Рятувальники закликали туристів не вирушати в гори

Уранці 27 жовтня температура на горі Піп Іван опустилася до -4°C. У високогір’ї випав сніг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

«Станом на 08:00 27 жовтня 2026 року на горі Піп Іван хмарно, туман, вітер північно-східний, 17 м/с, температура повітря становить -4°C. У високогір’ї випав сніг», – йдеться у повідомленні.

Сніг та мороз. Рятувальники попередили про погіршення погодних умов у горах фото 1

Рятувальники закликають туристів не вирушати в гори за таких погодних умов, не наражати себе на небезпеку та стежити за прогнозами погоди.

«Бережіть себе та пам’ятайте: гори не пробачають легковажності!», – підкреслила ДСНС.

Нагадаємо, тиждень в Україні розпочався з дощів у західних, північних і частині центральних областей. З вівторка опадів стане менше, а середина тижня буде відносно сухою, хоча місцями дощитиме на півдні та сході. Наприкінці жовтня температура поступово знижуватиметься.

Як повідомлялося, перший осінній мороз і сніг у високогір'ї Карпат було зафіксовано вранці 22 вересня на горі Піп Іван. Тоді температура опустилася нижче нуля.

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Теги: Карпати (гори) Піп Іван (гора) негода ДСНС

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