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У Карпатах вдарив мороз і випав перший сніг

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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У Карпатах вдарив мороз і випав перший сніг
Гора Піп Іван вкрилася снігом після різкого похолодання
фото: ДСНС

На горі Піп Іван температура опустилася до -1°C, а вершину після різкого похолодання засипало снігом

Гірські рятувальники зафіксували перший осінній мороз і сніг у високогір'ї Карпат. Вранці 22 вересня температура на горі Піп Іван опустилася нижче нуля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

Станом на 08:00 на горі Піп Іван Чорногірський спостерігалася хмарна погода. Температура повітря становила -1°C. Також дув західний вітер зі швидкістю близько 4 м/с. Через похолодання високогір'я засипало снігом. Рятувальники показали засніжену вершину гори.

Погіршення погоди у Карпатах відбулося на тлі загального похолодання в Україні. У вівторок, 22 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та дощі у низці регіонів.

За даними Укргідрометцентру, помірні дощі очікуються в Україні, а вночі у північних областях – значні. У більшості центральних і південних областей удень місцями пройде невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5–10 м/с.

Найхолодніше буде у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині. Вночі температура становитиме 4–9°C, удень – 10–15°C.

На сході та південному сході збережеться тепліша погода: вночі очікується 11–16°C, а вдень – 19–24°C. На решті території країни температура становитиме 7–12°C вночі та 12–17°C удень.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Карпатах уже фіксували різке зниження температури. Вранці 29 серпня у селі Верхній Яловець Чернівецької області, розташованому на висоті 980 метрів над рівнем моря, температура опустилася до 0°C, а траву вкрив легкий приморозок. Водночас того дня на горі Піп Іван температура становила +8°C.

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Теги: ДСНС Карпати (гори) снігопад

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