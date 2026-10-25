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Погода в Україні на тиждень: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Погода в Україні на тиждень: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року
Після відносно теплої погоди на початку тижня в Україні поступово похолодає
колаж: glavcom.ua

Із вівторка опадів стане менше, а середина тижня буде відносно сухою

Наступний тиждень в Україні розпочнеться з дощів у західних, північних і частині центральних областей. Із вівторка опадів стане менше, а середина тижня буде відносно сухою, хоча місцями дощитиме на півдні та сході. Наприкінці жовтня температура поступово знижуватиметься: якщо на початку тижня вдень у більшості регіонів очікується +11°…+17°, то ближче до вихідних – переважно +8°…+15°. Уночі стовпчики термометрів опускатимуться до +1°…+8°. У неділю дощі можуть знову поширитися на частину областей, а вітер посилиться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прогнози «Укргідрометцентру».

26 жовтня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +6°…+11°, вдень +11°…+16°. Хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.
  • На півдні: вночі +6°…+11°, вдень +12°…+17°. На більшій частині території без істотних опадів, у Одеській області можливий дощ.
  • На заході: вночі +3°…+8°, вдень +7°…+12°. Дощі, місцями помірні; у Карпатах можливий дощ із мокрим снігом.
  • На сході: вночі +3°…+8°, вдень +12°…+17°. Переважно без опадів.
  • У центрі: вночі +6°…+11°, вдень +11°…+16°. У частині областей невеликий дощ.
  • У Києві: вночі +9°…+11°, вдень +12°…+14°. Хмарно, невеликий дощ.
Погода в Україні на тиждень: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року фото 1

27 жовтня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +5°…+10°, вдень +10°…+15°. Хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ.
  • На півдні: вночі +5°…+11°, вдень +13°…+18°. Переважно сухо, на Одещині можливий дощ.
  • На заході: вночі 0°…+5°, вдень +8°…+13°. Місцями дощ, у Карпатах уночі можливий мокрий сніг.
  • На сході: вночі +5°…+11°, вдень +13°…+18°. Переважно без опадів.
  • У центрі: вночі +5°…+10°, вдень +10°…+15°. Місцями невеликий дощ.
  • У Києві: вночі близько +8°…+10°, вдень +10°…+14°. Мінлива хмарність, істотних опадів не очікується.
Погода в Україні на тиждень: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року фото 2

28 жовтня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +2°…+7°, вдень +10°…+15°. Хмарно з проясненнями, переважно без опадів.
  • На півдні: вночі +5°…+10°, вдень +12°…+17°. Переважно сухо, місцями на південному сході та в Криму можливий дощ.
  • На заході: вночі 0°…+5°, вдень +10°…+15°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • На сході: вночі +2°…+7°, вдень +10°…+15°. Місцями можливий дощ.
  • У центрі: вночі +2°…+7°, вдень +10°…+15°. Переважно сухо.
  • У Києві: вночі близько +5°…+7°, вдень +10°…+13°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Погода в Україні на тиждень: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року фото 3

29 жовтня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +1°…+7°, вдень +8°…+14°. Переважно без опадів.
  • На півдні: вночі +5°…+11°, вдень +11°…+16°. Місцями невеликий дощ.
  • На заході: вночі +1°…+7°, вдень +8°…+14°. Переважно сухо, в окремих районах можливий туман.
  • На сході: вночі +2°…+8°, вдень +9°…+14°. На південному сході можливий дощ.
  • У центрі: вночі +2°…+8°, вдень +9°…+15°. Переважно без опадів.
  • У Києві: вночі близько +5°…+7°, вдень +9°…+13°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Погода в Україні на тиждень: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року фото 4

30 жовтня

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +1°…+7°, вдень +8°…+14°. Переважно без опадів, місцями туман.
  • На півдні: вночі +4°…+10°, вдень +11°…+16°. Переважно сухо.
  • На заході: вночі +1°…+7°, вдень +8°…+14°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • На сході: вночі +1°…+7°, вдень +8°…+14°. За попереднім прогнозом, місцями можливі дощі.
  • У центрі: вночі +1°…+7°, вдень +8°…+14°. Переважно без опадів.
  • У Києві: вночі близько +4°…+7°, вдень +9°…+13°. Хмарно з проясненнями, істотних опадів не очікується.
Погода в Україні на тиждень: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року фото 5

31 жовтня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +1°…+7°, вдень +8°…+13°. Місцями невеликий дощ.
  • На півдні: вночі +3°…+8°, вдень +10°…+15°. У частині областей можливий дощ.
  • На заході: вночі +1°…+7°, вдень +8°…+14°. Переважно без істотних опадів.
  • На сході: вночі +1°…+7°, вдень +8°…+13°. Місцями невеликий дощ.
  • У центрі: вночі +1°…+7°, вдень +8°…+14°. Переважно сухо, місцями хмарно.
  • У Києві: вночі близько +4°…+7°, вдень +8°…+12°. Хмарно з проясненнями, істотних опадів не очікується.

1 листопада

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +1°…+7°, вдень +8°…+13°. Можливий дощ, вітер посилиться.
  • На півдні: вночі +3°…+8°, вдень +12°…+16°. У південній частині опадів очікується менше, ніж в інших регіонах.
  • На заході: вночі +1°…+7°, вдень +8°…+13°. За одним із прогнозів, переважно без опадів; можливе посилення вітру.
  • На сході: вночі +1°…+7°, вдень +8°…+13°. Місцями дощ.
  • У центрі: вночі +1°…+7°, вдень +8°…+13°. Місцями невеликий дощ.
  • У Києві: вночі близько +4°…+7°, вдень +8°…+12°. Можливий дощ, вітер посилиться.

Нагадаємо, «бабине літо» – це народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і таких періодів буває кілька. Йдеться про спокійні, сонячні, маловітряні дні, а також досить комфортні як для цього сезону температурні показники. Виникають такі періоди тоді, коли на погоду по території України впливає антициклон.

Раніше повідомлялося, що вересень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму на 1,4°C, а кількість опадів за місяць становила 148% від норми. 

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Теги: дощ прогноз погоди вітер погода

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