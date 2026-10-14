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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: загинуло двоє людей, серед постраждалих – дитина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: загинуло двоє людей, серед постраждалих – дитина
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Надзвичайники ліквідували усі пожежі

Російська терористична армія атакувала чотири райони Дніпропетровщини. Унаслідок чого загинуло двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Увечері в Павлограді внаслідок влучання по відкритій території загинула людина. Ще четверо людей постраждали, серед них – дитина.

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: загинуло двоє людей, серед постраждалих – дитина фото 1
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: загинуло двоє людей, серед постраждалих – дитина фото 2

На Нікопольщині під ворожими ударами перебували районний центр і Мирівська громада. Загинула людина.

Уночі російські війська влучили по підприємству в Дніпрі, постраждав чоловік. На місці виникла масштабна пожежа.

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: загинуло двоє людей, серед постраждалих – дитина фото 3
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: загинуло двоє людей, серед постраждалих – дитина фото 4

У Синельниківському районі російські війська атакували Яворницьку та Миколаївську громади, постраждала жінка. Пошкоджений приватний будинок.

Зазначається, що усі пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, надзвичайники ліквідували.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло. 

До слова, пізно ввечері 13 жовтня Зеленський заявив, що партнери знову не попередили Україну про пуски балістичних ракет – це вже не перший подібний випадок. Він нагадав, що Україна підтримала припинення ударів по енергетиці. Натомість Росія, за його словами, не вважає за потрібне дотримуватися того, про що заявив президент США, і знову обирає мішенню електростанцію та життя українців.

Зауважимо, що у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія вдарила по залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. 

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Теги: ДСНС війна Дніпропетровщина

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