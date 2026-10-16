Головна Київ Фото
search button user button menu button

Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків
Наслідки російської атаки на Київ
фото: ДСНС Києва

Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м

Російська терористична армія обстріляла приватний житловий сектор Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Ввечері 15 жовтня внаслідок чергового обстрілу РФ сталася пожежа господарської нежитлової будівлі та приватного житлового будинку у Шевченківському районі столиці. Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м», – йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків фото 1
Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків фото 2
Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків фото 3
Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків фото 4
Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків фото 5
Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків фото 6

Також, за даними ДСНС, у ніч проти 16 жовтня чергова атака спричинила пожежу у Солом'янському районі: горіла господарча будівля. Інформація щодо жертв чи постраждалих внаслідок подій не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня російська терористична армія вдарила по Тернопільській області. Було двічі атаковано місто Чортків.

Зокрема, вранці 16 жовтня російські терористи атакували місто Умань на Черкащині. Унаслідок цього постраждали люди.

Читайте також:

Теги: Київ ДСНС війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає
Атака на Київщину: у Бучанському районі палає підприємство
21 вересня, 17:15
Новий порядок вже діє у понад 90% міських відділень
«Укрпошта» змінила правила роботи міських відділень
23 вересня, 15:51
Президент заявив, що вже наступного року існує ймовірність, що рішення на полі бою почне ухвалювати штучний інтелект
Зеленський заявив, що війну треба завершити до втручання штучного інтелекту
23 вересня, 21:48
Прем’єр повідомляв, що додаткова потреба Сил оборони у $27 млрд виникла, зокрема, через здорожчання війни
Корецький розповів, як Україна планує закрити оборонний запит на $27 млрд
25 вересня, 20:16
Знищена ворогом АЗС у Києві. 23 вересня 2026 року
Шостий удар за останні тижні: росіяни знову атакували АЗС Ukrnafta у Києві
23 вересня, 08:53
Тарас Вовканич воював у складі 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ
Поліг на запорізькому напрямку. Згадаймо Тараса Вовканича
29 вересня, 09:00
Вигоріла будівля Національної академії наук України
Удар по Академії наук у Києві: кількість поранених зросла, є загибла (оновлено)
28 вересня, 22:45
Дмитрієв останніми місяцями бере участь у контактах між Москвою та Вашингтоном
Представник Путіна провів переговори у Вашингтоні про завершення війни – Reuters
29 вересня, 15:01
У Бучанському районі травмовано чоловіка 1988 року народження
Окупанти вдарили по Київщині: є постраждалий, пошкоджено склад і логістичний центр
7 жовтня, 21:09

Фото

Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків
Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків
Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото)
Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото)
Удар балістикою по Києву: оприлюднено фото з наслідками
Удар балістикою по Києву: оприлюднено фото з наслідками
На Київщині надзвичайники врятували двох людей після російської атаки (фото)
На Київщині надзвичайники врятували двох людей після російської атаки (фото)
Серед клієнток – Катерина Осадча. Росіяни знищили виробництво відомої дизайнерки капелюхів
Серед клієнток – Катерина Осадча. Росіяни знищили виробництво відомої дизайнерки капелюхів
Нічна атака на столицю: постраждало четверо людей (фото)
Нічна атака на столицю: постраждало четверо людей (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
77K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
14 жовтня, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua