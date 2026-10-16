Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків

Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м

Російська терористична армія обстріляла приватний житловий сектор Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Ввечері 15 жовтня внаслідок чергового обстрілу РФ сталася пожежа господарської нежитлової будівлі та приватного житлового будинку у Шевченківському районі столиці. Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними ДСНС, у ніч проти 16 жовтня чергова атака спричинила пожежу у Солом'янському районі: горіла господарча будівля. Інформація щодо жертв чи постраждалих внаслідок подій не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня російська терористична армія вдарила по Тернопільській області. Було двічі атаковано місто Чортків.

Зокрема, вранці 16 жовтня російські терористи атакували місто Умань на Черкащині. Унаслідок цього постраждали люди.