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Селевий потік накрив Чилі: стихія зносила автомобілі та автобуси

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Селевий потік накрив Чилі: стихія зносила автомобілі та автобуси
Потік ніс бруд, каміння та інші уламки, які опинилися на дорогах разом із транспортом
фото: Reuters

Через стихію влада оголосила комуну зоною лиха 

Потужний селевий потік, спричинений сильними дощами, пройшов вулицями передмістя столиці Чилі Сантьяго. Вода з брудом і уламками зносила автомобілі та автобуси, затоплювала будівлі й пошкоджувала інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на чилійський телеканал T13.

Де сталася стихія

Селевий потік зійшов 8 жовтня в районі Сан-Карлос-де-Апо́кіндо комуни Лас-Кондес, розташованої у східній частині Сантьяго. Інтенсивні опади спричинили стрімкий рух води з передгір’я Анд. Потік ніс бруд, каміння та інші уламки, які опинилися на дорогах разом із транспортом.

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 На оприлюднених відео видно, як вода стрімко рухається проїжджою частиною, захоплює автомобілі та автобуси й затоплює прилеглі території.

Через масштаби стихії уряд Чилі оголосив комуну Лас-Кондес зоною стихійного лиха. Рятувальники, пожежники та муніципальні служби допомагали людям, які опинилися в небезпеці, і оцінювали наслідки руйнувань.

Селевий потік накрив Чилі: стихія зносила автомобілі та автобуси фото 1
фото: AP

Скільки людей постраждали

За попередніми даними, оприлюдненими чилійськими медіа 9 жовтня, унаслідок стихії постраждали шестеро людей. Серед них – однорічна дитина, яка дістала перелом ноги. Також повідомлялося, що понад тисячу людей отримали допомогу або були врятовані, а площа ураженої території становила близько 200 гектарів.

У районі стихії зафіксували приблизно 144 мм опадів. Ці показники наведені в попередніх повідомленнях і можуть уточнюватися після завершення оцінки наслідків.

Окрему увагу привернула робота системи екстреного оповіщення населення. Після стихії виникли запитання, чому не було активовано систему SAE, яка використовується для попередження людей про небезпеку. Як пояснювали представники влади, потік виник раптово, а визначити точну територію для евакуації було складно.  

Селевий потік накрив Чилі: стихія зносила автомобілі та автобуси фото 2
фото: Anadolu

Чому селевий потік такий небезпечний

Селевий потік, який у Чилі називають aluvión, – це суміш води, ґрунту, каміння та інших уламків, що стрімко рухається схилом або руслом. На відміну від звичайного підтоплення, така маса здатна зносити транспорт, руйнувати споруди й перекривати дороги.

Ризик зростає під час інтенсивних дощів, коли вода швидко накопичується на схилах і в руслах. Особливо небезпечними є гірські та передгірські райони, де крутий рельєф сприяє стрімкому руху води й ґрунту.

Чилійська служба з питань запобігання катастрофам SENAPRED окремо попереджає про небезпеку селевих потоків. Інформація про це явище та рекомендації щодо безпеки оприлюднені на офіційному сайті служби.

Водій урятувався, вчепившись за дерево
Під час стихії водій вантажівки на ім’я Дані опинився у стрімкому потоці. За даними телеканалу T13, чоловік намагався дістатися до автозаправної станції Shell, але вода захопила його автомобіль. Він вибрався через вікно, а згодом опинився біля дерева й ухопився за стовбур.

Чоловік тримався приблизно 10–15 хвилин, доки його не врятували працівники муніципальних служб. Після порятунку він розповів, що думав про своїх дітей і намагався вижити.

Нагадаємо, у липні 2021 року селевий потік перекрив трасу Київ–Чоп біля Сколе на Львівщині. На дорогу винесло каміння та бруд, через що рух транспорту був ускладнений.

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Теги: автомобіль рятувальники транспорт негода повінь Чилі відео

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