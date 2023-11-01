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Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід голові НСЗУ Гусак

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід голові НСЗУ Гусак
Наталія Гусак є головою НСЗУ із З листопада 2021 року
фото з відкритих джерел

Засідання розпочинається о 10:00 годині у Печерському районному суді у відкритому форматі

Сьогодні, 1 листопада, о 10:00 годині у Печерському районному суді у відкритому форматі проводитиметься судове засідання, на якому мають обрати запобіжний захід главі Національної служби здоров’я України Наталі Гусак, яку підозрюють у службовому недбальстві. Про це Гусак повідомила у Facebook.

Засідання проходитиме у відкритому форматі, тож на нього можуть потрапити всі бажаючі. «Засідання відкрите. Мені немає чого приховувати, готова і буду відстоювати свою честь. Запрошую ЗМІ, щоб почули «об’єктивну» підозру. Порядність цінують ті, хто не витирає об неї ноги», – написала Гусак.

Тим часом Facebook-сторінку НСЗУ атакують хакери. Про спроби блокування роботи офіційного пабліку служби у Facebook учора повідомила її очільниця.

Наталія Гусак заявила, що хакерські атаки здійснюються й на офіційну Facebook-сторінку Національної служби здоровʼя України, й на її особисту сторінку в цій соцмережі, внаслідок чого блокуються дописи та закривається доступ до контенту. «Що ж, маю відчуття, що відстоювання чесності і справедливості та підтримка, яку впродовж цих днів отримую, зокрема, у соцмережах, когось дуже дратує. А я ціную справедливість. І жодні віртуальні атаки не відволікатимуть від боротьби», – пообіцяла керівниця НСЗУ.

Раніше повідомлялося, що голова НСЗУ отримала підозру в службовій недбалості.

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Теги: НСЖУ суд

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