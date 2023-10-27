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Збитки на 2 млн грн: голова НСЗУ отримала підозру в службовій недбалості

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Збитки на 2 млн грн: голова НСЗУ отримала підозру в службовій недбалості
З листопада 2021 року головою НСЗУ є Наталія Гусак
фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки, де виявили та вилучили документи та інші речові докази

Прокуратура повідомила про підозру очільниці Національної служби здоров’я України у службовій недбалості, яка призвела до розтрати 2 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у квітні 2022 року одне зі спеціалізованих державних підприємств адмініструвало центральну базу даних електронної системи охорони здоров’я на замовлення Нацслужби здоров’я України (НСЗУ).

З листопада 2021 року головою НСЗУ є Наталія Гусак.

Після виконання цих робіт держпідприємство склало акт здачі-приймання послуг, в який було включено всі роботи й послуги згідно з договором та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися.

Очільниця НСЗУ не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору, внаслідок чого зайво витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 млн грн на оплату послуг, які не надавалися.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки, де виявили та вилучили документи та інші речові докази.

Генпрокуратура повідомила про підозру голові НСЗУ у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що Національне бюро Україні та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому директору ДК «Укрспецекспорт» та сину експершого заступника секретаря РНБО Україну про підозру в організації та вчиненні зловживання службовим становищем. 

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Теги: НСЗУ прокуратура

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