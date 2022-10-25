Як Милованов осоромився через Богуслаєва: соцмережі пригадали пост

Милованов зробив допис у соцмережі і продемонстрував некомпетентність

Ексміністр економіки Тимофій Милованов зробив у дописі прикру помилку

Нинішній голова наглядової ради державного концерну «Укроборонпром», ексміністр економіки Тимофій Милованов осоромився через пост про президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва. Було це ще 2019 року, утім соцмережі почали саме зараз активно поширювати скріни.

Милованов зауважив: мовляв, такими людьми, як Богуслаєв, треба пишатися. Бо компанія «Мотор-Січ», яку він очолює, «виробляє і поставляє гелікоптери на увесь світ».

Усе б нічого, але «Мотор-Січ» ніколи не виробляла вертольотів. Підприємство виготовляє та ремонтує авіаційні двигуни.

Цікаво, що під постом є «лайк» нинішньої першої віце-прем’єрки Свириденко.

У коментарях до допису користувачі дорікають Милованову у некомпетентності та натякають, що призначати його головою «Укроборонпрому» було помилкою.

«Хто-небудь зміг за три роки пояснити голові наглядової ради «Укроборонпрому», що підприємство «Мотор-Січ» ніколи не виробляло гелікоптери?!», – написав Олексій Кучеренко.

«Людина на посаді голови наглядової ради «Укроборонпрому» і з таким діагнозом... Сумно», «Просто людина не знає, що означає слово «гелікоптери», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

Згодом Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом.

У ЗМІ з'явилася інформація, що президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство з 2000 року.

Раніше ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов потрапив у скандал через організацію шокуючої вечірки у стилі війни.