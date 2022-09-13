Біля Балаклії знайдено залишки російського винищувача

Ворожий Су-34 входив до складу 47-го авіаційного полку

У нещодавно деокупованій Балаклії на Харківщині виявили залишки знищеного російського літака Су-34, який входив до складу 47-го авіаційного полку. Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

«На звільнених територіях продовжують знаходити знищені російські літаки. Так, біля Балаклії знайдено залишки Су-34 RF-95808, 24 «червоний» зі складу 47-го авіаційного полку (Вороніж)», – йдеться в повідомленні.

У Балаклії знайдено залишки російського Су-34 Повітряні сили ЗСУ

Раніше повідомлялося, що у деокупованій Балаклії правоохоронці знайшли тіла двох громадян, убитих в останні дні окупації.

Нагадаємо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ. Також Міноборони показало відео зі звільненої Балаклії.

До слова, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.