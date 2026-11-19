Спецпредставник президента США Дональда Трампа високо оцінив розвиток української армії за час повномасштабної війни з Росією. Він заявив, що за цей період Україна кардинально змінилася у військовому плані та тепер має одне з найкращих військ у світі. Про це Кушнер повідомив під час пресконференції за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні 19 листопада, передає «Главком».

«Очевидно, сьогодні Україна – це вже зовсім інша Україна, ніж та, на яку напали свого часу. Вона надзвичайно розвинулася і тепер має одну з найкращих армій у світі», – сказав представник адміністрації Трампа.

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Таким чином американський посадовець відзначив трансформацію українських Збройних сил від початку повномасштабного вторгнення. За цей час українське військо набуло значного бойового досвіду, адаптувалося до сучасних умов ведення війни та освоїло нові підходи до застосування озброєння і військових технологій.

Зокрема, повномасштабна війна змусила Україну розвивати безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби, протиповітряну оборону та власне виробництво озброєння. Українські військові також здобули унікальний досвід протидії російській армії, який привернув увагу військових фахівців і союзників України.

Заява спецпредставника Трампа пролунала на тлі міжнародних переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Варто нагадати, що 19 листопада в Берліні проходила зустріч «Коаліції охочих» за участю президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників США. Учасники обговорювали подальшу підтримку України, гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни.



