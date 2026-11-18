Кремль може погодитися на мирну угоду лише на вигідних для себе умовах

Володимир Путін не планує найближчим часом завершувати війну проти України. За оцінками західних розвідувальних служб, російський президент має намір продовжувати бойові дії щонайменше до кінця зими, попри дипломатичні контакти з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на чиновників, ознайомлених із розвідувальними оцінками, пише «Главком».

За даними видання, Путін сподівається, що російська армія зможе досягти нових успіхів на сході України. Також у Кремлі розраховують, що ракетні та дронові атаки на Київ і надалі послаблюватимуть опір українців.

Новий раунд дипломатичних контактів, зокрема тристоронні переговори щодо України в Абу-Дабі та запланована зустріч Путіна зі спецпосланцями Трампа, не змінили позиції російського лідера. Водночас західні розвідки по-різному оцінюють причини його небажання домовлятися про припинення війни.

Деякі служби вважають, що війна дає Путіну відчуття мети, а для збереження влади йому необхідно оголосити про перемогу. За цією оцінкою, російський президент прагне продовжувати тиснути на Україну протягом зими, зокрема масованими повітряними атаками.

Інші співрозмовники видання припускають, що Кремль може погодитися на мирну угоду лише на вигідних для себе умовах. За оцінкою однієї з розвідувальних служб, Москва вимагатиме передачі Росії всього Донбасу та зобов'язання України не вступати до НАТО. Водночас український президент Володимир Зеленський та інші представники влади в Києві, як зазначають джерела NYT, навряд чи погодяться на такі умови.

Попри плани продовжувати війну, Росія стикається зі зростанням проблем. За даними західної розвідки, тиск на Путіна посилюють значні втрати на фронті, труднощі з набором нових військових і нестабільна економічна ситуація. Водночас війна дозволяє Кремлю придушувати внутрішню критику.

Про необхідність готуватися до тривалого протистояння попередив і заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі. Під час засідання Контактної групи з питань оборони України 17 листопада він заявив, що Росія, ймовірно, продовжить набирати військових і переводити економіку на воєнні потреби.

Водночас посол Франції у Вашингтоні Орельєн Лешевальє заявив, що війна потрібна Путіну для підтримки власного політичного наративу та зміцнення влади. За його словами, російський лідер виступав навіть проти часткового припинення вогню, що суперечить закликам Трампа зупинити бойові дії.

Варто нагадати, що під час зустрічі в Кремлі минулого тижня зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером Володимир Путін поставив під сумнів готовність європейських країн припинити війну в Україні.