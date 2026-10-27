Україна та Росія дотримуються режиму тиші в Олешках – Лубінець

Гуманітарна місія триватиме до 1 листопада

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 17:30 27 жовтня жодна зі сторін не порушила режиму тиші в районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал омбудсмана.

Припинення вогню розпочалося о 03:00 за київським часом на визначених територіях, пов'язаних із проведенням гуманітарної операції. Домовленості діятимуть до 22:59 1 листопада.

«Жодного порушення режиму припинення вогню не зафіксовано з обох сторін», – наголосив Лубінець.

Омбудсман уточнив, що місію Україна проводить спільно з уповноваженою з прав людини РФ Яною Лантратовою. Посередництво та координацію забезпечує перша леді США Меланія Трамп.

«Сподіваюся, що надалі триватиме все згідно з узгодженим планом і нам вдасться допомогти цивільним громадянам, які так очікують допомоги в Олешках», – додав він.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про три домовленості України та Росії щодо Олешок. Вони передбачають припинення вогню, доставку гуманітарної допомоги та забезпечення вільного пересування цивільних.

Також Генеральний штаб ЗСУ закликав українців не поширювати неперевірену інформацію про маршрути й час пересування гуманітарних колон. Військові наголосили, що локальний режим тиші не означає припинення бойових дій на всій лінії фронту.

Крім того, «Главком» із посиланням на Financial Times писав, що евакуація мешканців Олешок може відбуватися через тимчасово окупований Крим або територію Росії. За інформацією видання, автобуси з цивільними мають вирушити 29 жовтня.