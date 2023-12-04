Епіцентр пояснив, навіщо купив активи «Укргазбуду»

Епіцентр звернувся до АКУ за дозволом на придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу, що належить «Укргазбуду»

ТОВ «Епіцентр К» звернулося до Антимонопольного комітету України за дозволом на придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу, що належить приватному акціонерному товариству «Укргазбуд».

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Як пояснила керівниця пресслужби Епіцентру Юлія Чудновець, об’єкти нерухомого майна, які належить «Укргазбуду», прилягають до складських приміщень компанії на логістичному центрі «Калинівка». Таким чином компанія консолідує активи для розширення складських приміщень.

Чудновець також відреагувала на повідомлення, які нещодавно з’явилися у ЗМІ нібито про покупку Епіцентром «Укргазбуду».

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«Купуєш старенький сарай «Укргазбуду» біля своєї логістики і наступного дня прокидаєшся практично газовим манополістом. Я ржала з новини про купівлю «Укргазбуду», поки мене не запитали з ДТЕКу чи дійсно ми заходимо на цей ринок. На всяк випадок уточнення: обʼєкти нерухомого майна та компанія-юридична особа не одне й те ж саме», – написала очільниця пресслужби Епіцентру.

Керівниця пресслужби Епіцентру спростувала повідомлення ЗМІ фото: скріншот

Раніше ЗМІ писали, що Епіцентр придбав активи будівельної компанії «Укргазбуд», який був одним зі світових лідерів нафтогазохімічного будівництва у 80-х роках

Компанія почала діяльність у 1946 році і називалася «Трест Укртрубопроводстрой», з 1991 року перейменована в «Укргазбуд». У 1994 році перетворена на акціонерне товариство. Виконувала будівництво як на території України, так і в Росії, Білорусі, країнах Західної Європи, Близького Сходу та Африки, проклавши понад 50 тис. км сталевих трубопроводів. Крім цього, облаштовувала газові та нафтові родовища, спорудила підземні сховища газу, насосні та компресорні станції.

Зазначимо, ТОВ «Епіцентр К» створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів Епіцентр, яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.

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Станом на грудень 2023 року мережа Епіцентр об'єднує 72 діючих ТЦ під брендами Епіцентр і Нова Лінія в різних регіонах країни. Учасниками ТОВ «Епіцентр К» є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).