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Фракція «Слуга народу» призупинила членство нардепа Одарченка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фракція «Слуга народу» призупинила членство нардепа Одарченка
НАБУ затримала народного депутата Одарченка на спробі підкупити біткоїнами голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури
фото: Уніан

У партії зазначили, що остаточне рішення щодо нардепа буде прийнято за результатами слідства

Членство народного депутата Андрія Одарченка призупинено у парламентській фракції «Слуга народу». Це відбулося за рішенням голови фракції Давида Арахамії. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Це стандартна процедура, яка застосовується нами в подібних випадках. Остаточне рішення щодо нього буде прийнято за результатами слідства», – заявили у пресслужбі партії «Слуга народу».

Там наголосили, що політична відповідальність Одарченка уже настала.

«Але ще раз хочемо наголосити, що як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами», – заявили у пресслужбі.

Нагадаємо, 22 листопада, Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу народному депутату від «Слуги народу» та члену антикорупційного комітету Андрію Одарченку, якого викрили на ймовірній спробі підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. Одарченка взято під варту до 20 січня 2024 року із можливістю внести заставу у розмірі 15 млн грн.

НАБУ затримала народного депутата Одарченка на спробі підкупити біткоїнами голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Повідомляється, що чинний нардеп та член комітету Ради з питань антикорупційної політики пропонував голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму хабар у біткоїнах в еквіваленті $50 тис. 

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Теги: Верховна Рада партії Антикорупційний суд партія Слуга народу

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