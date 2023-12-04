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Китайський блогер знімав роботу ППО: яке покарання обрав суд

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Китайський блогер знімав роботу ППО: яке покарання обрав суд
Блогер знімав роботу ППО в Одесі
фото з відкритих джерел

Блогер визнав свою вину визнав та щиро розкаявся

В Одесі суд визнав винним китайського блогера, який знімав роботу української системи ППО. Про це йдеться в ухвалі Приморського районного суду Одеси.

За інформацією слідства, громадянин КНР знімав з вікна квартири на свій фотоапарат роботу сил ППО в Одесі під час відбиття атаки росіян. Китаєць випустив серію відеороликів з коментарями про місце і час зйомки, характеристики звуків, факти ураження цілі та наслідки влучання.

Завдяки цим відео можна ідентифікувати на місцевості розташування вогневих груп ВМС ЗСУ, кількість та вид застосованої техніки. Будь-який користувач міг переглянути на ньому відеозапис, зокрема російські представники розвідки.

У судовому засіданні блогер свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та запевнив, що вирішив припинити злочинну діяльність і всіляко сприятиме наближенню перемоги України. 

Блогера засудили на п'ять років позбавлення волі, але, зважаючи на щире каяття обвинуваченого та його активне сприяння у розкритті злочину, суд звільнив блогера від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Також суд змінив арешт на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до набрання вироком законної сили. 

Суд узяв до уваги те, що обвинувачений дотримується проукраїнської позиції, підтримує ЗСУ та здійснює волонтерську діяльність на користь ЗСУ. 

Нагадаємо, західні ЗМІ, зокрема Reuters та The Sun, оприлюднили відео роботи української протиповітряної оборони в Києві 25 листопада. Ці кадри прокоментував речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Теги: системи ППО блогер арешт

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