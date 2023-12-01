У Польщі українці можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу

Юристи у всій Польщі об'єднались у мережу PILnet та безкоштовно допомагають українцям із вирішенням правових пиань

У Польщі наразі перебуває близько мільйона біженців з України, які зареєстровані за програмою тимчасового захисту. Серед іншого вони потребують і правової допомоги, адже часто не знають, на яку саме допомогу можуть розраховувати у новій для себе країні. Це стосується як житла і можливостей роботи, так і послуг по догляду за дітьми та соціальних виплат. Про це пише Агентство ООН у справах біженців (UN Refugee Agency).

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PILnet – глобальна мережа юристів та організацій громадянського суспільства мобілізувала свої зусилля у Польщі, аби безкоштовно допомогти українцям. Станом на вересень 2023 року юристи запропонували 585 858 годин безкоштовної допомоги, що навіть перевищує початкову мету. Крім того, мережа допомоги українцям зросла до 110 партнерських фірм, асоціацій та організацій по всій території Польщі.

Юристка з Варшави Малгожата безкоштовно консультує українців

«Я думаю, щось магічне є в тому, щоб бути юристом, тлумачити положення і насправді допомагати людям. Я все своє життя працюю в секторі, де допомагаю людям, які не мають грошей і не знають, як отримати підтримку», – каже про проблему юристка з Варшави Малгожата, яка уже працює із українцями. Вони бачить безпрецедентний попит на їхні послуги і каже про це, як про можливість для юристів – у Польщі та в усьому світі – приносити користь своїм громадам і спілкуватися з людьми.

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«Не тільки тоді, коли в Україні війна, це може бути постійно. Я відчуваю, що кожен раз, коли ми робимо щось хороше, це хоч трохи змінює світ», – пояснила вона.

Нагадаємо, українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог у країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено. Про це заявив спікер уряду Польщі Петро Мюллер в інтерв'ю виданню PAP.

Мюллер заявив, що оскільки українці вже не виїжджають масово за кордон, тому можна припиняти виплату деяких допомог.На запитання журналіста про те, коли саме скасують виплати, спікер сказав: «Ймовірно, у першому кварталі 2024 року». На його думку, продовжувати виплату допомоги українцям не має сенсу.