Нардеп Лабазюк вийшов із СІЗО у день арешту
Після виходу із СІЗО Лабазюк зобов’язаний прибувати за першим викликом правоохоронців
За народного депутата від групи За майбутнє Сергія Лабазюка внесли заставу у розмірі 40 млн 260 тис. грн – і він вийшов з-під варти у день свого арешту, 28 листопада. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.
За його словами, після виходу із СІЗО Лабазюк зобов’язаний прибувати за першим викликом правоохоронців, не їхати з Києва, Хмельницької області, здати закордонні паспорти, не спілкуватися зі свідками у справі тощо.
Вищий антикорупційний суд заарештував нардепа на два місяці у вівторок, 29 листопада. Лабазюк казав, що схиляється до внесення застави.
Нагадаємо, 21 листопада Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Сергію Лабазюку, якого викрито на наданні хабаря одному з міністрів. За даними правоохоронців, нардеп хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень.
За даними слідства, Лабазюк у серпні 2023 року звернувся до топпосадовця міністерства з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. Натомість пообіцяв «винагороду» у розмірі 3−5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.
Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України Лабазюк через довірену особу надав топпосадовцю-викривачу з Держагентства відновлення обіцяний відсоток у сумі $150 тисяч, заявили в НАБУ. Хабар у китайській шкатулці передавали на паркінгу одного з супермаркетів у Києві.
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