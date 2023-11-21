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Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про посилення незалежності САП

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про посилення незалежності САП
Документ пропонує внести зміни до статті 3 Кримінального процесуального кодексу України – щодо визначення повноважень керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
фото ілюстративне

Відповідне рішення підтримали 286 народних обранців

На сьогоднішньому засіданні народні депутати України ухвалили у першому читанні законопроєкт про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 286 народних обранців.

За словами парламентаря, ініціатива є одним зі структурних маяків МВФ та Євросоюзу. «Також на прийнятті законопроєкту наголошували у заяві посли G7. Ну і для майбутнього фінансування США це теж важливо», – наголосив Железняк.

Нагадаємо, проєкт закону розроблено з метою удосконалення правових засад діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема в частині посилення її самостійності та організаційної незалежності.

Документ пропонує внести зміни до статті 3 Кримінального процесуального кодексу України – щодо визначення повноважень керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як керівника органу прокуратури (для прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

Передбачено включити заступника генерального прокурора – керівника САП до переліку осіб, яким надається доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності.

Законопроєкт передбачає:

  • надання САП статусу юридичної особи публічного права, яка має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням;
  • надання повноважень керівнику САП самостійно визначати структуру, штат та організацію діяльності САП;
  • визначення процедури конкурсного відбору для призначення на адміністративну посаду в САП та на посаду прокурорів;
  • визначення вимог до членів конкурсної комісії;
  • визначення розмірів оплати праці керівника та працівників САП;
  • визначення механізму підзвітності керівництва САП та проведення аудиту діяльності САП із залученням міжнародних експертів;
  • створення апарату САП та передбачення окремого фінансування САП.

Нагадаємо, також на сьогоднішньому засідання парламент призначив нового очільника Фонду держмайна.

Теги: Ярослав Железняк майно фінансування прокурор депутат

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