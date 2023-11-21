Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чехія виступила із новою ініціативою щодо поїздок російських дипломатів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чехія виступила із новою ініціативою щодо поїздок російських дипломатів
Чехи запропонували обмежити російських дипломатів
фото із відкритих джерел

Російським дипломатам хочуть заборонити вільно пересуватись країнами ЄС

Держави ЄС обговорюють пропозицію Чехії обмежити можливість переміщення російських дипломатів територією союзу. Про це пише у вівторок, 21 листопада, видання Financial Times.

«Чехія хоче, щоб російські дипломати отримували візи та посвідки на проживання, які дозволяють пересуватися тільки територією країни перебування, а не всією Шенгенською зоною», – пише Financial Times. Крім того, Чехія висунула пропозицію приймати лише біометричні паспорти.

Financial Times зазначає: найбільше занепокоєння Праги викликає питання, пов'язане з російськими чиновниками, які отримали візи Австрії для роботи в установах ООН у Відні. Завдяки цим візам чиновники можуть потім з Австрії поїхати до Чехії чи інших країн.

Пропозиції Чехії висунуті в рамках переговорів щодо дванадцятого пакету санкцій ЄС проти Росії.

Financial Times підкреслює, що «дебати на ранній стадії, і складні юридичні питання, пов'язані з цією пропозицією, означають: будь-які зміни навряд чи фігуруватимуть в пакеті, що обговорюється зараз». Європейська комісія направила пропозиції чеської сторони до європейських столиць минулого тижня.

Раніше уряд Чехії схвалив «заморозку» російської державної власності у країні. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. За даними міністра, особи, які орендують будівлі, можуть залишитися там. Однак вони будуть зобов'язані надсилати гроші на рахунок, який підпадає під санкції, і вони можуть використовувати гроші для ремонту будівель, щоб зберегти майно.

До слова, понад половина жителів Чехії побоюються відкрито висловлювати свою думку в країні. Про це свідчить опитування агентства Median, пише видання Irozhlas.Переважна більшість чехів вважає що їхнє суспільство розділене і в ньому панує недовіра. Люди сприймають політиків як один  із чинників розколу народу. Люди також переважно вважають, що чеському суспільству бракує чіткого бачення свого майбутнього. 

Читайте також: «Зупиніть воєнні злочини Росії»: у Празі під посольством РФ пройшов пікет
Теги: дипломатія міністр санкції гроші Чехія майно дебати росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під конвоєм їздив до Молдови. Підозрюваний екскерівник «Нафтогазу» розповів, як допомогав Санду
Під конвоєм їздив до Молдови. Підозрюваний екскерівник «Нафтогазу» розповів, як допомогав Санду
23 жовтня, 20:35
Козловський (праворуч) запропонував Кондратюку мирову угоду
Кондратюк розкритикував мирову угоду Козловського та звинуватив його у брехні
24 жовтня, 13:41
Економіка Німеччини відновлюється максимально повільно
Чому погіршується економіка Німеччини: промовисті дані дослідження
25 жовтня, 12:32
Частина компаній має стосунок до російського олігарха Михайла Фрідмана
Зеленський ввів нові санкції проти Росії: хто потрапив під обмеження
7 листопада, 16:34
Міністр оборони Німеччини змалював не надто оптимістичний сценарій для Європи
Міністр оборони Німеччини закликав Європу готуватися до війни
30 жовтня, 09:32
Заспокоїти натовп вдалося поліції, яка прибула на місце та розставила учасників конфлікту у два ряди
З арматурою та криками «Аллах Акбар». На будівництві у РФ сталася масова бійка (відео)
17 листопада, 19:29
У межах розслідування детективи БЕБ задокументували факт продажу 1,5 тис. фальшивих доларів в одному зі столичних пунктів обміну валют
У Києві виявлено незаконні обмінники, в яких продавали фальшиві долари
16 листопада, 20:45
Для виходу на пенсію в 2024 році необхідно мати щонайменше 31 рік трудового стажу
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати
1 листопада, 04:26
Пункти пропуску закриють вночі з 17 на 18 листопада
Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з РФ
16 листопада, 14:30

Політика

Прем'єр Болгарії розповів, як секретні служби РФ руйнують його країну
Прем'єр Болгарії розповів, як секретні служби РФ руйнують його країну
Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом: ЗМІ назвали ймовірну дату
Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом: ЗМІ назвали ймовірну дату
Ініціатива Орбана загострила відносини між Брюсселем та Будапештом
Ініціатива Орбана загострила відносини між Брюсселем та Будапештом
Духівник Путіна розповів про свої відносини із диктатором
Духівник Путіна розповів про свої відносини із диктатором
Вибори у Нідерландах: перемагає партія, що виступає проти підтримки України
Вибори у Нідерландах: перемагає партія, що виступає проти підтримки України
Німеччина має терміново готуватися до війни: аналітична записка
Німеччина має терміново готуватися до війни: аналітична записка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Випуск атомних підводних човнів. США втратили лідерство, поступившись одній країні
19K
«Харків здадуть. І взагалі треба домовлятися». Нові деталі справи «слуги» Одарченка
13K
Рада ухвалила закон про відпустки: що варто знати українцям
7036
Банк Ахметова без пояснень відмовився обслуговувати топчиновника часів Януковича
6176
Після Баканова та Резнікова звільнять Залужного? Безугла похизувалася своїми можливостями
5930
Шольц поставив умову Путіну на саміті G20

Новини

На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Сьогодні, 05:50
23 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
ЗСУ виснажують окупаційні війська на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:44
Ожеледь та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 листопада
Вчора, 06:10
22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua