Справа Мангера: активісти палять фаєри біля суду



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Активісти принесли під будівлю суду банери

Біля будівлі суду чергують правоохоронці

Під будівлею Київського апеляційного суду, де в п'ятницю, 1 березня, будуть розглядати апеляційні скарги у справі Владислава Мангера, активісти запалили фаєри. Про це повідомляє РБК-Україна.

Активісти також принесли банери з написом: «Вбивці Гандзюк повинні сісти».

Біля будівлі суду чергують правоохоронці.

У залі судових засідань присутні близько 30 активістів та представники засобів масової інформації.

За даними ЗМІ, 28 лютого розгляд апеляційних скарг не відбувся через те, що підозрюваний не прибув на засідання. Сторона захисту заявила, що не знає, де перебуває Мангер. Сторона звинувачення також заявила, що не знає про його місцеперебування.

Нагадаємо, 11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Мангер каже, що до вбивства Гандзюк може бути причетний екс-глава СБУ Херсонської області Данило Доценко, який зараз очолює Департамент захисту національної державності СБУ.

Як повідомлялося, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу. Через деякий час на нього наділи електронний браслет.